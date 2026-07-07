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Senatorica je rasistički napala Mbappea, paragvajska vlada to osudila: 'Suprotno poštovanju'

Piše HINA,
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Senatorica je rasistički napala Mbappea, paragvajska vlada to osudila: 'Suprotno poštovanju'
Foto: JAMES LANG
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Paragvaj šokiran: senatorica brutalno izvrijeđala Mbappéa, vlada se ogradila od rasističkog ispada!

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Paragvajska vlada je osudila rasističke izjave koje je oporbena senatorica iznijela protiv kapetana francuske nogometne reprezentacije Kyliana Mbappéa.

"Izjave senatorice Celeste Amarilla suprotne su vrijednostima i načelima koja nadahnjuju miran suživot i poštovanje ljudskog dostojanstva, što naša zemlja promiče", navodi se u priopćenju za javnost Ministarstva vanjskih poslova.

"Njezine izjave proizlaze isključivo iz ostvarivanja njezine individualne odgovornosti i ni na koji način ne predstavljaju stav vlade Republike Paragvaj ili paragvajskog naroda", dodaje se u izjavi.

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Foto: JAMES LANG

Amarilla, 61-godišnja članica manjinske oporbene Liberalne stranke, više je puta bila u središtu kontroverzi u paragvajskoj politici. Nakon poraza Paragvaja od Francuske 1-0 u osmini finala Svjetskog prvenstva 2026., senatorica Amarilla je žestoko napala francusku superzvijezdu, nazivajući ga "imbecilom koji nije ni naučio pisati i Kameruncem, proizvodom kolonijalizma, koji očajnički pokušava da se predstavi kao Francuz".

Te su izjave osudile brojne francuske političke ličnosti, uključujući predsjednika Emmanuela Macrona, koji je osudio "rasističke napade". Sam Kylian Mbappé odgovorio je senatorici, nazvavši je "prezrenom ženom, nedostojnom svog položaja". 

- Nikada neću dopustiti ljudima poput nje da šire svoju mržnju i rasizam po cijelom svijetu - dodao je.

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