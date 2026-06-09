Senegalsko čudo na SP-u: Tko je mladić čija je vrijednost u šest mjeseci skočila čak 1233 posto?

Nekoliko dana uoči početka Svjetskog prvenstva pojavila se priča koja zvuči kao holivudski scenarij. Riječ je o 18-godišnjem Bari Sapoku Ndiayeu. U samo šest mjeseci prešao je put od potpunog anonimca u gambijskoj akademiji do igrača Bayerna i člana reprezentacije Senegala za najveću svjetsku nogometnu smotru, piše Ofenziva.

Pokretanje videa... VIDEO Trenutak kad su Vatreni poletjeli | Video: čitatelj/24sata

Put od Gambije do Münchena

Priča Bare Sapoka Ndiayea, rođenog 31. prosinca 2007. u senegalskom Mékhéu, počinje u akademiji Gambinos Stars Africa u Gambiji. Do siječnja ove godine bio je potpuni anonimac izvan uskih nogometnih krugova. Ipak, talent 180 centimetara visokog centralnog veznog nije promaknuo skautima Bayerna. Njemački velikan doveo ga je na posudbu kroz projekt Red&Gold Football, zajedničku inicijativu Bayerna i Los Angeles FC-a usmjerenu na razvoj mladih talenata.

Ndiaye je brzo opravdao povjerenje. Nakon što je ranije boravio u juniorskoj i rezervnoj momčadi Bayerna te na probi u Grasshopperu, upravo je nakon dobrog dojma u prijateljskoj utakmici švicarskog kluba protiv Bayerna klub iz Münchena odlučio nastaviti njegov razvoj. Prilagodba na europski nogomet bila je meteorska. Debi u Bundesligi upisao je 11. travnja protiv St. Paulija, kada je zamijenio Jamala Musialu, a dva tjedna kasnije dobio je i prvi start protiv Mainza. Sezonu je završio s četiri nastupa i 142 minute na terenu.

Rast vrijednosti i poziv koji je sve iznenadio

Njegov napredak najbolje oslikavaju podaci s Transfermarkta. U samo pola godine, Ndiayeova tržišna vrijednost eksplodirala je s 300.000 na četiri milijuna eura, što je nevjerojatan skok od 3,7 milijuna eura, odnosno čak 1233 posto. To je najveći rast vrijednosti među svim igračima koji će nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Njegove igre nisu promakle ni izborniku Senegala, Papeu Thiawu. Za reprezentaciju je debitirao 31. svibnja u prijateljskoj utakmici protiv SAD-a, odigravši svih 90 minuta.

Prema njemačkim medijima, prvotni je plan bio da mladić tek osjeti atmosferu reprezentacije, no tijekom priprema je toliko impresionirao izbornika da je zaslužio mjesto među 26 putnika za SP. U Bayernu ga smatraju velikim projektom za budućnost. Sportski direktor Christoph Freund istaknuo je da se "sve bolje prilagođava", dok ga je trener Vincent Kompany opisao kao veznjaka koji "donosi brzinu i energiju". Navodno je na klupskom kampusu zabilježeno da je trčao brže od 36 km/h, što potvrđuje njegovu eksplozivnost. Njegovo uvrštenje smatra se jednim od najvećih iznenađenja na konačnim popisima reprezentacija za turnir.

Senegal će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Francuskom, Norveškom i Irakom, a Ndiaye na turnir stiže kao igrač koji je doista proživio nogometnu bajku. Njegov put od afričke akademije do Bundeslige i najveće svjetske pozornice u samo nekoliko mjeseci priča je koju će zasigurno s velikim zanimanjem pratiti nogometni zaljubljenici diljem svijeta.

Foto: IMAGO/Mladen Lackovic/IMAGOSPORT

*uz korištenje AI-ja