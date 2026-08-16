Senzacija Amerikanke: Čak dva puta u danu je srušila rekord

Kate Douglass je u subotu navečer, u finalu Panpacifičkog prvenstva u plivanju u Irvineu (Kalifornija), srušila svjetski rekord na 50 metara slobodno koji je postavila samo nekoliko sati ranije u jutarnjim kvalifikacijama.

Douglass je pobijedila s vremenom 23,19 sekundi s kojim je uvjerljivo nadmašila vlastiti jutarnji rekord od 23,49 sekundi i vratila svjetski rekord u svoje vlasništvo, preuzevši ga od sunarodnjakinje Gretchen Walsh.

Prethodni rekord 23,55 sekundi držala je njezina sunarodnjakinja Gretchen Walsh, koja ga je postavila 28. lipnja na natjecanju Sette Colli Trophy u Rimu.

Foto: Marcus Brandt/DPA

Douglass je također sudjelovala u obaranju svjetskog rekorda u mješovitoj štafeti 4x100 metara mješovito prve večeri natjecanja, zajedno s Walsh, Vanom Mathiasom i Willom Modglinom. Douglass je peterostruka osvajačica olimpijskih medalja