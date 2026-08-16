ČUDOTVORAC KUTEROVAC PLUS+
Tvorac naše brončane štafete za 24sata: Dragoja je u finalu srušio zakone matematike!
Dragoja je u finalu štafete plivao sekundu i pol brže nego u individualnoj utrci! Hribar? Već je na razini Duje Draganje. Većina naših studira, ali Cvetko i radi. Šteta što se ne ugledamo na Amerikance, kaže Kuterovac
Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja. Ovi sjajni mladići činili su našu štafetu na 4x100 metara koja se na EP-u u Parizu okitila broncom! Naša postava u finalu je isplivala i novi hrvatski rekord - 3:11.08 minuta.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku