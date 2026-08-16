Obavijesti

Sport

Komentari 0
Foto: Hrvatski plivački savez
ČUDOTVORAC KUTEROVAC PLUS+

Tvorac naše brončane štafete za 24sata: Dragoja je u finalu srušio zakone matematike!

Piše Luka Tunjić,

Dragoja je u finalu štafete plivao sekundu i pol brže nego u individualnoj utrci! Hribar? Već je na razini Duje Draganje. Većina naših studira, ali Cvetko i radi. Šteta što se ne ugledamo na Amerikance, kaže Kuterovac

Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja. Ovi sjajni mladići činili su našu štafetu na 4x100 metara koja se na EP-u u Parizu okitila broncom! Naša postava u finalu je isplivala i novi hrvatski rekord - 3:11.08 minuta.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Škoti tvrde da hajdukovac želi napustiti klub, Jakirović doveo dva pojačanja
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Škoti tvrde da hajdukovac želi napustiti klub, Jakirović doveo dva pojačanja

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Nedavno su se vjenčali
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026