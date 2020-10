Senzacija godine u Beču! Novak Đoković doživio najteži poraz u karijeri, osvojio je tri gema?!

<p>Dva dana nakon što je izbacivanjem <strong>Borne Ćorića</strong> u drugom kolu ATP turnira u Beču potvrdio prvo mjesto na kraju godine i usput se izjednačio s dosadašnjim rekorderom<strong> Peteom Samprasom</strong>, koji je također šest puta završavao godinu kao najbolji tenisač svijeta, <strong>Novak Đoković, </strong>povjerovali ili ne, izgubio je u četvrtfinalu turnira u austrijskoj prijestolnici. Senzacionalno!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novak Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>Čovjek koji je napravio vjerojatno i senzaciju cijele godine zove se<strong> Lorenzo Sonego</strong> (25), Talijan koji glavni turnir nije ni izborio kroz kvalifikacije (izgubio od Bedenea), već je ušao kao sretni gubitnik kada je Schwartzman odustao od turnira. Sve do prošle godine bio je na teniskim marginama, van Top 100, i danas, kao 42. tenisač svijeta, igrao tek četvrti meč u karijeri protiv Top 10 protivnika. Dosad je izgubio sva tri (Thiem, Federer, Isner) pa je, zašto ne, prvu takvu pobjedu odlučio ostvariti protiv najboljeg na svijetu, koji je u ovoj godini izgubio jedan meč, i to od <strong>Rafaela Nadala</strong>, ne računajući diskvalifikaciju na US Openu.</p><p>I nikada u karijeri do danas od sretnog gubitnika! Sonego je uspio postati prvi u 13. prilici svih "lucky losera". I to pred očima Gorana Ivaniševića koji je bio na tribinama bečkog Stadthallea.</p><p>Međutim, Sonego, koji je u Antaliji prošle godine osvojio zasad jedini ATP turnir, nije do pobjede života došao sretno i spretno, već je Đokovića deklasirao, rastavio, teniski uništio. Srbin je osvojio tri (!?) gema. Za 70 minuta završilo je 6-2, 6-1 uz ove statističke podatke: Đoković 7 winnera i 25 neprisiljenih pogrešaka, Sonego 26 winnera i 12 neprisiljenih pogrešaka. </p><p>Naravno, ne treba biti Sherlock i zaključiti da je ovo bez ikakve dvojbe najlošije Đokovićevo izdanje ove sezone jer kada vas Nadal razbije, kao što jest u finalu Ronald Garrosa, onda to i nije tako strašno kao kada to učini Sonego. Zadnji put kad je Beograđanin izgubio od tenisača van Top 40, bilo je na Roland Garrosu 2018. kada je, opet Talijan, Marco Cecchinato u senzacionalnom pohodu došao do polufinala.</p><p>I, da cijela ova Sonegova priča života dobije još malo začina, do ovog turnira izgubio je 11 mečeva zaredom na tvrdoj podlozi. Đoković? Ne računajući spomenutu diskvalifikaciju protiv Carrena Buste, pobijedio je 29 u nizu na tvrdoj podlozi. I dosad na istoj sve Talijane (26-0).</p><p>- To što sam osigurao prvo mjesto u srijedu, utjecalo je danas na mene. Ostvario sam ono po što sam i došao ovdje i nije me ovaj poraz deprimirao - rekao je Novak nakon, zapravo, najtežeg poraza u karijeri u mečevima na dva dobivena seta. Nikada u jednom takvom nije osvojio manje od četiri gema! Godine 2005. na Australian Openu također je uzeo tri gema Maratu Safinu, to je bio meč na tri dobivena seta.</p><p>U polufinalu će Talijan igrati protiv pobjednika meča Dimitrov - Evans, dok su drugo već rezervirali Kevin Anderson i Andrej Rubljev. Južnoafrikanac je iskoristio slabu formu Daniila Medvedeva (6-4, 7-6) i prvi put pobijedio Top 10 protivnika od kraja 2018. godine, dok je Rubljev nastavio u velikoj formi i preko pobjednika US Opena Dominica Thiema (7-6, 6-2) došao do 16-1 u zadnjih 17 mečeva.</p>