Senzacija iz Italije: Juve nudi Ronaldu ugovor od 120 mil. €

Cristiano Ronaldo navodno je s Real Madridom nedavno dogovorio smanjenje otkupne klauzule kako bi što lakše mogao napustiti 'kraljevski klub' već u ovom prijelaznom roku. Ona je donedavno iznosila nevjerojatnih milijardu eura, a nakon pregovora s mrskim mu Florentinom Perezom sada je smanjena na približno 120 milijuna eura i prepreka za odlazak praktički više nema.

Barem ako je vjerovati Marci koja javlja da je najbliže dovođenju Ronalda - Juventus. Talijanski prvak navodno je već krenuo u pregovore s Realom, a Portugalcu nudi četverogodišnji ugovor vrijedan 120 milijuna eura, preneseno, 30 milijuna godišnje što je pet milijuna eura godišnje više no što zarađuje u Real Madridu.

Do sada se nagađalo kako bi Ronaldo mogao u PSG ili Premiership, no Juve je iznenadio sve i po pisanju Španjolaca veliki je favorit za dovođenje čudesnog Portugalca. Dapače, Ronaldo, prema pisanju Marce, želi otići u Juventus, a ni Real ne želi zadržavati nezadovoljnog igrača. A Ronaldo to svakako jest. Smatra kako mu u Madridu iskazuju premalo poštovanja, nije zadovoljan ni plaćom, a Juve mu može, i što je najvažnije želi, ispuniti sve želje.

Dio novca za Ronalda Juventus namjerava skupiti prodajom Higuaina, no i bez toga 'stara dama' ne bi trebala imati problema da zadovolji Ronaldove, ali i Realove potrebe. Štoviše, s Ronaldom je navodno već sve dogovoreno i sada još samo preostaje da na ponudu pristane i Real.

'Predsjednik Reala Andrea Agnelli nekoliko je puta zvao Ronalda, a takva pozornost itekako odgovara Cristianu. Ronalda ne pokreće novac, već poštovanje. Juventus mu predstavlja novi izazov, osvajanje naslova s novim klubom. Na putu su im u posljednje vrijeme stajali upavo Španjolci Barcelona (2015.) i Real koji ih je pobijedio 2017. u finalu uz dva gola Ronalda te prošle sezone u četvrtfinalu u kojem je Ronaldo zabio tri gola', piše Marca.

Sam Ronaldo uvjeren je da je u Realu postigao sve što je mogao i odlazak u Juventus novi je izazov, izazov da osvoji svoju šestu Ligu prvaka s tri različita kluba.