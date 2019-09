Senzacija: Na klupu Osijeka treba stići Christian Panucci?!

Panuccijeva priča po jednoj stvari doista je jedinstvena. Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. bio je kapetan talijanske reprezentacije. Nakon što se ozljedio odlučio se vratiti u Italiju kako bi što prije krenuo s oporavkom. Kupio je kartu za let iz New Yorka preko Pariza do Milana. No prtljaga nu je zagubljena u Atlanti.

- Ako hoćete, imamo jedan let iza, ide izravno za Milan - objasnili su mu u zračnoj luci.

Panucci se premišljao i odlučio se za sljedeći let. Njegov Boeing 747 "TWA flight 800", kojim je trebao letjeti, srušio se u Atlanski ocean i poginulo je svih 230 putnika i članovi posade. Nitko nije preživio. Također, uz Panuccija se veže još jedna zanimljivost, a to je da je prvi Talijan koji je zagrao u Real Madridu.

No za hrvatski nogomet trenutačno je zanimljivo nešto drugo, a to je da je Panucci kandidat za trenera Osijeka. Naime, nakon što je dvije godine bio izbornik Albanije, s kojom, ruku na srce, i nije napravio neki rezultat, ostao je bez posla. Kao izbornik Albanije u 15 utakmica imao je svega četiri pobjede. Pobijedio je Tursku u Turskoj 3-2, Lihtenštajn 2-0, Izrael 1-0 i Wales 1-0.

Prvi trenerski posao imao je u Palermu, u ožujku 2012., no dao je otkaz nakon samo mjesec dana. Potom je preuzeo Livorno gdje se zadržao 36 utakmica, pa otišao u Ternanu i vodio točno jednu utakmicu i nakon toga postao izbornikom.

Predsjednik Osijeka Ivan Meštrović, kako saznajemo, posao je htio namijeniti Igoru Bišćanu, izuzetno talentiranom treneru, no Bišćan je zatražio odmor od dvadesetak dana kako bi raščistio glavu od silnih problema koje je trpio u Rijeci. Uostalom, Bišćanova je želja sjesti na klupu hrvatske mlade reprezentacije-

Nakon što je dobio cipelu od Bišćana Meštrović se okrenuo stranim trenerima, a navodno je odabrao Christiana Panuccija. Bio bi to jako dobar marketing Osijeku, ali i hrvatskom prvenstvu jer Panucci je legenda talijanskog nogometa. Igračka. Trenerska sigurno nije. Također bio bi to prvi Talijan na klupi Osijeka u povijesti, ali i drugi talijanski trener u povijesti HNL-a. Prvi je bio Hajdukov Edoardo Reja.