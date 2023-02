Senzacija na Poljudu oduševila i engleskog komentatora: Pa pogledajte samo ovu sreću!

Kada je sudac posljednji put puhnuo u svoju zviždaljku, nastali su delirij i ludnica na Poljudu. Igrači Hajduka poletjeli su jedni drugima u zagrljaj, trener Marijan Budimir bio je izvan sebe, skakao je od sreće i grlio svakoga tko mu se našao na putu, a euforični navijači skoro su upali na teren. Bila je to povijesna pobjeda i dan za pamćenje ovim mladićima koji su napravili čudo.

Juniori Hajduka pobijedili su vršnjake Manchester Cityja (2-1) i prvi put u povijesti plasirali se u četvrtfinale Lige prvaka mladih. Evidentno kvalitetniji City je otpočetka pritiskao, imao puno veći posjed lopte, no nisu znali kako probiti Hajdukov bedem. A Budimir je imao recept kako srušiti Engleze.

Bio je to šah mat u dva poteza. U 23. minuti Roko Brajković zabio je za 1-0, a deset minuta kasnije Mate Antunović povisio je na 2-0. Gosti su smanjili preko Bobba krajem prvog dijela pa žestoko pritisnuli do kraja utakmice, no borbeni hajdukovci borili su se kao lavovi i uspjeli sačuvati vrijednu prednost za povijesnu pobjedu.

Nakon posljednjeg zvižduka sav teret kao da je pao s njihovih leđa. Oslobodile su se emocije, pohrlili su prema sjeveru gdje ih je Torcida bodrila svih 90 minuta. Izgarali su u veličanstvenoj atmosferi, pokazali kako se bori za svoj klub. Te scene oduševile su i engleskog komentatora koji je prenosio utakmicu na BT Sportu.

- Poslušajte samo ovu atmosferu i pogledajte radost i sreću igrača Hajduka. Koliko im ovo samo znači! Veliki uspjeh za Hajduk, a veliko razočaranje za Manchester City.

Kladionice su gotovo nikakve šanse davale juniorima Hajduka. Koeficijent na pobjedu Manchester Cityja bio je tek 1.20, a na pobjedu Hajduka čak devet. I lekcija za kraj, nikada ne podcjenjujte Hrvate...

