Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOMAĆA PREDSTAVNICA

Senzacija na US Openu: Petu tenisačicu svijeta izbacila 139.!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Senzacija na US Openu: Petu tenisačicu svijeta izbacila 139.!
3
Foto: Mike Frey/REUTERS

Sljedeća suparnica Amerikanke bit će Čehinja Barbora Krejčíková koja je izbacila Emmu Navarro. Podsjetimo, Townsend je u prvom kolu izbacila našu predstavnicu Antoniju Ružić

Prava senzacija dogodila se u ženskom dijelu US Opena. Amerikanka Taylor Townsend, 139. tenisačica svijeta, pobijedila je petu tenisaču na svijetu, Ruskinju Miru Andrejevu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hingis i s 45 godina oduševila u meču protiv Vekić, a Donnu su po Osijeku vozili u Neveri 00:55
Hingis i s 45 godina oduševila u meču protiv Vekić, a Donnu su po Osijeku vozili u Neveri | Video: 24sata/David Jerković/Pixsell

Za svega sat vremena i 17 minuta igre bilo je 7-5, 6-2. U prvom setu odvijala se velika borba, a na samom početku su obje tenisačice napravile po "break" nakon čega su čuvale svoje servise sve do 11. igre kada je Townsend ponovno uzela "break" suparnici. 

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey/REUTERS

Drugi set počeo je odlično za Andrejevu koja je povela 2-0, ali nakon toga je uslijedio pravi uragan Amerikanke koja osvaja šest gemova zaredom i odnosi pobjedu. 

Sljedeća suparnica bit će joj Čehinja Barbora Krejčíková koja je izbacila Emmu Navarro. Podsjetimo, Townsend je u prvom kolu izbacila našu predstavnicu Antoniju Ružić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata
VOZNI PARK NAŠIH NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!
ŠTO KAŽETE?

Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!

"Modri" će na Maksimiru dočekati Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče i FCSB, a u goste ide Lilleu, Maccabiju iz Tel Aviva, Midtjyllandu i Malmöu. Rijeka doma igra protiv Sparte Prag, Celja i AEK-a Larnace, a ide u goste Šahtaru, Lincolnu i Noahu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025