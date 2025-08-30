Sljedeća suparnica Amerikanke bit će Čehinja Barbora Krejčíková koja je izbacila Emmu Navarro. Podsjetimo, Townsend je u prvom kolu izbacila našu predstavnicu Antoniju Ružić
Senzacija na US Openu: Petu tenisačicu svijeta izbacila 139.!
Prava senzacija dogodila se u ženskom dijelu US Opena. Amerikanka Taylor Townsend, 139. tenisačica svijeta, pobijedila je petu tenisaču na svijetu, Ruskinju Miru Andrejevu.
Za svega sat vremena i 17 minuta igre bilo je 7-5, 6-2. U prvom setu odvijala se velika borba, a na samom početku su obje tenisačice napravile po "break" nakon čega su čuvale svoje servise sve do 11. igre kada je Townsend ponovno uzela "break" suparnici.
Drugi set počeo je odlično za Andrejevu koja je povela 2-0, ali nakon toga je uslijedio pravi uragan Amerikanke koja osvaja šest gemova zaredom i odnosi pobjedu.
Sljedeća suparnica bit će joj Čehinja Barbora Krejčíková koja je izbacila Emmu Navarro. Podsjetimo, Townsend je u prvom kolu izbacila našu predstavnicu Antoniju Ružić.
