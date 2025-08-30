Senzacija na US Openu: Petu tenisačicu svijeta izbacila 139.!

Prava senzacija dogodila se u ženskom dijelu US Opena. Amerikanka Taylor Townsend, 139. tenisačica svijeta, pobijedila je petu tenisaču na svijetu, Ruskinju Miru Andrejevu.

Za svega sat vremena i 17 minuta igre bilo je 7-5, 6-2. U prvom setu odvijala se velika borba, a na samom početku su obje tenisačice napravile po "break" nakon čega su čuvale svoje servise sve do 11. igre kada je Townsend ponovno uzela "break" suparnici.

Foto: Mike Frey/REUTERS

Drugi set počeo je odlično za Andrejevu koja je povela 2-0, ali nakon toga je uslijedio pravi uragan Amerikanke koja osvaja šest gemova zaredom i odnosi pobjedu.

Sljedeća suparnica bit će joj Čehinja Barbora Krejčíková koja je izbacila Emmu Navarro. Podsjetimo, Townsend je u prvom kolu izbacila našu predstavnicu Antoniju Ružić.