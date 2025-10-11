Senzacija s Kariba korak je do prvog plasmana na Mundijal

Nastavljene su kvalifikacije za SP 2026. godine u zoni Concacaf. Dvanaest reprezentacija podijeljenih u tri skupine natječe se za tri izravna mjesta. Samo će pobjednici skupina direktno na SP, dok će dva najbolja drugoplasirana u Interkontinentalne kvalifikacije. U skupini B Curacao je napravio podvig pobijedivši Jamajku 2-0 preuzevši vrh ljestvice.

Curacao nije potpuno samostalna država, već je od 10. listopada 2010. postao samoupravna zemlja unutar Kraljevine Nizozemske, slično kao Aruba. To znači da ima značajnu autonomiju u unutarnjim poslovima, ali se vanjska politika i obrana još uvijek dijele s Nizozemskom. Do 2010. je ovaj karipski otok bio dio Nizozemskih Antila.

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) je u ožujku 2011. priznala reprezentaciju Curacaa, a prvu utakmicu kao novoosnovana reprezentacija Curacao je odigrao pet mjeseci kasnije protiv Dominikanske Republike na stadionu Estadio Panamericano, a utakmica je završila pobjedom Dominikanske Republike sa 1-0.

Nikad nisu sudjelovali na svjetskim prvenstvima, dok su na Gold Cupu nastupili triput upisavši samo jednu pobjedu u 10 nastupa. Na Fifinoj ljestvici trenutačno drže 84. mjesto. Reprezentaciju je u siječnju prošle godine preuzeo slavni Nizozemac Dick Advocaat i pod njegovim vodstvom u 17 susreta upisali su 10 pobjeda, četiri remija i tri poraza. Posljednja pobjeda protiv Jamajke dovela ih je na vrh skupine B približivši ih povijesnom uspjehu. Plasmanu na World Cup.

Foto: Troy Taormina/REUTERS

U susretu igranom u Willemstadu, Curacao je slavio sa 2-0 golovima Livana Comenencia (14) i Kenjia Gorre (68). Prvi je 21-godišnji branič Zuricha, a drugi 31-godišnji krilni igrač Maccabija iz Haife. Jamajka, koju vodi bivši engleski izbornik Steve McLaren je u završnici postigla pogodak koji je nakon VAR pregleda poništen.

Do kraja kvalifikacija Curacao ima još tri utakmice, domaći ogled protiv Trinidad i Tobaga, te gostovanje protiv Bermude i Jamjake i po svemu sudeći posljednji ogled u Kingstonu bi mogao odlučivati o putniku na World Cup.

- Imali smo sreće što smo u pravo vrijeme zabili drugi gol. Mi smo vrlo mali otok u usporedbi s drugim otocima, tako da bi u tom smislu bilo senzacionalno da odemo na SP - rekao je nizozemski stručnjak u razgovoru za Jamaica Observer.

Za iskusnog Nizozemca Curacaao je osma reprezentacija koju vodi nakon Nizozemske, UAE, Južne Koreje, Belgije, Rusije, Srbije, te Iraka. Trenirao je i brojne klubove u Nizozemskoj, Njemačkoj, Škotskoj, Engleskoj, Turskoj, Rusiji....

U skupini A Panama je na gostovanju pobijedila Salvador sa 1-0, dok su Surinam i Gvatemala odigrali 1-1. Vode Surinam i Panama sa po pet bodova. U skupini C Haiti je kao gost sa 3-0 bio bolji od Nikaragve, dok su Honduras i Kostarika odigrali bez golova. Na vrhu ljestvice su Haiti i Honduras sa po pet bodova.