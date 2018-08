Senzacija u Aarhusu: Braća Fantela osvojila svjetsko zlato!

Braća Šime i Mihovil Fantela svjetski su prvaci u klasi 49er!

U posljednji dan Svjetskog prvenstva u danskom Aarhusu ušli su kao vodeći i veliki favoriti da u posljednjem plovu osiguraju svoju prvu zajedničku zlatnu medalju u povijesti. To su i napravili i hrvatskom jedrenju donijeli još jednu veliku medalju.

Iako zajedno jedre tek godinu dana u novoj disciplini, Šime i Mihovil su kontra apsolutno svih predviđanja i očekivanja iznenadili i u Aarhusu pokorili jedriličarsku elitu.

Sami su najavljivali kako bi bili sretni ako se na ovom prvenstvu nekako uguraju među deset najboljih posada svijeta, a dogurali su do velike medalje čime su osigurali i plasman na Olimpijske igre. A planirali su da bi za to mogli biti spremni tek na sljedećem SP-u koje je na rasporedu iduće godine u prosincu. Uostalom, tko bi se mogao nadati da će Šime, dugogodišnji vladar klase 470 s Marenićem, i Mihovil, koji se do sada natjecao u windsurfingu, mogao tako brzo priviknuti na novu klasu.

No prevarili su sva predviđanja, čak i svoja, i unatoč brojnim problemima osvojili veliku medalju. Vjerujemo tek prvu u njihovu zajedničkom sportskom putu.

Foto: YouTube

- Nevjerojatno je biti na brodu s bratom, a meni je ovo novi izazov s obzirom da sam promijenio klasu. A osvojiti Svjetsko prvenstvo već sada je nešto što nisam mogao ni sanjati. Znali smo da smo dobro, znali smo da možemo biti konkurentni ako nam uvjeti dozvole da pokažemo što znamo i eto što se dogodilo - rekao je iskusniji brat, Šime te nastavio:

- Ovo je ludo! Zahvaljujem se cijelom našem timu. Cilj je bio da prođemo kvalifikacije, a mi smo osvojili zlato, nitko se tome nije nadao ni u snu.

I dok je do sada vladao svjetskim morima u društvu Igora Marenića u klasi 470, od prošle godine društvo mu radi brat Mihovil.

- Ma ne znam što da kažem. Dali smo sve od sebe ovaj tjedan i postali svjetski prvaci. Nemam što više dodati - nasmijao se presretni Mihovil koji se donedavno natjecao u windsurfingu.

A kako se niti jedan od njih nije nadao ovako brzom uspjehu te im je glavni cilj, i to ne na ovom SP-u, već na idućem, bio plasirati se na Olimpijske igre, ovim zlato i planovi se mijenjaju.

- Otkako smo promijenili klasu naš cilj je medalja na Olimpijskim igrama u Tokiju i zato je ovo zlato samo još jedan dobar natjecateljski tjedan za nas. Nećemo poletjeti u nebo, jako dobro znamo koliko stotina sati moramo provesti u brodu da bismo do toga došli. Broj na našem brodu je 10.000, a to je baš simbolično, toliko sati moramo provesti na treninzima da bismo osvojili medalju. Jednom mi je to pošlo za rukom i znam koliko napornog rada treba da bismo došli u priliku - kaže Šime.

