Senzacija u Cortini! Brignone je osvojila olimpijsko zlato deset mjeseci nakon stravičnog loma

Talijanka Federica Brignone (35) osvojila je prvo olimpijsko zlato u karijeri. Aktualna prvakinja Svjetskog kupa bila je najbrža u vrlo izazovnom superveleslalomu koji se u četvrtak održao u Cortini D'Ampezzo, a 35-godišnjoj Brignone nitko nije prišao ni blizu. Srebro i prvo olimpijsko odličje osvojila je s 41 stotinkom zaostatka Francuskinja Romane Miradoli (31). Bronca je otišla Austrijanki Corneliji Huetter (33) koja je kasnila 53 stotinke.

Bilo je puno onih koji su sumnjali kada je aktualna prvakinja Svjetskog kupa, Federica Brignone (35), početkom siječnja najavila kako je spremna za Zimske olimpijske igre u Cortini i Milanu. Samo devet mjeseci ranije, njezin san o nastupu na Igrama u Italiji pred domaćom publikom, u sutonu karijere, činio se uništenim. Podsjetimo, Brignone se teško ozlijedila na naizgled nevažnoj utrci talijanskog prvenstva 3. travnja.

Pala je u drugoj vožnji veleslaloma, a rezultirao je uništenom lijevom nogom. Točnije, višestrukim prijelomom potkoljenice i puknućem prednjeg križnog ligamenta. Ne samo da se olimpijski san činio uništenim, već su se postavljala ozbiljna pitanja o tome hoće li se legendarna Talijanka u tim godinama moći vratiti na staru razinu nakon izuzetno teške ozljede.

U helikopteru koji ju je prevozio u bolnicu sjedio je njezin brat i trener, Davide Brignone. On je prvi shvatio težinu situacije, preuzimajući ulogu logističara, tješitelja i najveće podrške. Uslijedile su dvije teške operacije i 292 dana oporavka, neizvjesnosti i borbe.

Liječnici su joj ugradili metalnu ploču i vijke, a rez od 40 centimetara postao je trajni podsjetnik na pad. No, "Tigrica", kako joj glasi nadimak, nije se predavala. Radila je s psiholozima, koristila čak i hipnozu kako bi prevladala strah, i trenirala unatoč boli koja, kako je priznala, nije nestala niti jedan jedini dan. Krajem studenog prvi put je stala na snijeg, a 20. siječnja vratila se u Svjetski kup u veleslalomu koji se održao u Kronplatzu u kojem je završila šesta.

Brignone je stigla u Cortinu kao heroina, nosila je talijansku zastavu na otvaranju. Deseto mjesto u spustu bilo je velik uspjeh s obzirom na sve, no utrka superveleslaloma pokazala je da njezina borba nije bila uzaludna. Konačno je osvojila prvo olimpijsko zlato u četvrtom nastupu na Olimpijskim igrama, i to nakon ozljede koja bi za neke značila kraj karijere.

Nemilosrdna postavka staze

Utrku je otvorila Švicarka Malorie Blanc, koja je slavila na posljednjem superveleslalomu u Crans Montani prije odlaska na Zimske olimpijske igre. I njezin nastup odmah je otkrio brojne zamke koje je skrivala staza u Cortini, koju je postavio trener Norvežanke Kajse Vickhoff Lie.

Blanc je nekako stigla do cilja i završila deseta, ali Kira Weidle-Winkelmann sa startnim brojem 3 bila je prva skijašica koja je odustala iz utrke, a odmah nakon nje izletjela je i Mirjam Puchner...

Mnogi su, s pravom, jedva čekali nastup Nijemice Emme Aicher, koja je u nedjelju osvojila srebro u spustu, a u utorak je imala najbržu vožnju slaloma u ekipnoj kombinaciji. Međutim, ni 22-godišnja Aicher nije stigla do cilja. Kao ni prvakinja u ovoj disciplini iz Pyongyanga 2018. godine, Ester Ledecka. Odustala je i glavna favoritkinja, još jedna Talijanka, Sofia Goggia. Kao i olimpijska prvakinja u spustu, Amerikanka Breezy Johnson, koja je imala startni broj 19.

Štoviše, iz utrke je odustalo čak 17 od 43 skijašica, što je nevjerojatnih 39,5 posto. Ipak, to nije rekord, s obzirom na to da je 2014. u Sočiju bilo čak 19 odustajanja...