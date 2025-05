Senzacija u Kupu: Drugoligaš je izborio finale protiv Zagreba!

Poznati su finalisti rukometnog Kupa Hrvatske. Prvi finalist je Rk Zagreb koji je pobijedio Goricu 31-25, a igrat će protiv ovogodišnje senzacije, momčadi Dugog Sela, koja je svladala Osijek (25-22) čime su postali prva momčad nakon 15 godina koja je kao drugoligaš došla do finala Kupa. Uz Osijek, rukometaši Dugog Sela su na putu do finala izbacili još dva premierligaša, a to su Spačva i Poreč. Također, izborili su i ulazak u najelitniji razred hrvatskog rukometa sljedeće sezone.

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zagreb je bez većih problema svladao Goricu. Momčad koju vodi Andrija Nikolić je povela 6-0 i prednost zadržala do kraja utakmice. Gorica se približila na 11-10, a devet minuta prije kraja bilo je samo dva razlike za Zagrepčane. Tada je Zagreb napravio seriju od pet golova i mirno priveo utakmicu kraju. Najbolji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s osam golova, a pratio ga je Ihar Bialiauski s pet.

Pravi spektakl priredili su rukometaši Osijeka i Dugog Sela u prvom susretu polufinala Kupa. Obje momčadi su krenule nešto rezerviranije u utakmicu te je nakon 10 minute utakmice bilo tek 2-2. Utakmica se rasplamsala te je vodstvo selilo s jedne na drugu stranu, a na predah se išlo s 12-12. U drugom dijelu igralo se gol za gol, a na početku 50. minute Dugo Selo se napokon osjetnije odvaja na četiri razlike (21-17) te su tu prednost uspjeli zadržati do kraja i ući u finale. Ante Kaleb je briljirao za Dugo Selo s 12 golova, a Ivan Poljak je zaustavio čak 13 udaraca Osječana. Kod rukometaša Osijeka najbolji su bili Karlo Vašarević s devet golova i Lovre Frajhut s 11 obrana.

Foto: Jozo Cabraja/ kolektiff

Bajka iz Dugog Sela se nastavlja te će imati priliku dodatno uljepšati sezonu trofejom Kupa. Već su osigurali natjecanje u Premier ligi iduće sezone, a trofej bi bio šlag na tortu.