Hrvatska štafeta u Parizu šokirala Europu! Hribar, Nenadić, Sivec i Dragoja osvojili broncu u nevjerojatnom finišu i srušili nacionalni rekord
SENZACIJA U PARIZU Hrvatski plivači osvojili broncu na EP-u!
Hrvatska štafeta 4x100 slobodno otplivala je vrhunsku finalnu utrku na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu te su se Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja okitili brončanom medaljom.
U jutarnjim kvalifikacijama hrvatski kvartet je ukupno ostvario treće vrijeme, a tadašnjih 3:13.06 predstavljalo je novo najbolje hrvatsko vrijeme u povijesti. U finalu su hrvatski plivači bili gotovo dvije sekunde brži te im je sjajnih 3:11.08 donijelo brončanu medalju.
Zlato su osvojili plivači Mađarske s vremenom 3:10.03, dok su srebro osvojili ruski plivači, pod nazivom neutralna reprezentacija, s vremenom 3:10.12. Četvrta je bila Španjolska s vremenom 3:11.91, s tim da je veći dio utrke upravo Španjolska provela u vodstvu.
Kao prvi za Hrvatsku je plivao Hribar koji je odlično odradio svojih 100 metara. Otplivao je tu dionicu za 47.77 i samo je Španjolska u tom trenutku bila ispred Hrvatske. Nakon druge izmjene i Nenadića Hrvatska je bila treća, a nakon Siveca i treće izmjene na petom mjestu.
No, razlike su između reprezentacija bile male, a kao posljednji je sjajno posao odradio Dragoja koji je dionicu prevalio za 47.11 i time Hrvatskoj osigurao brončanu medalju i odlično vrijeme od 3:11.08. Iza Hrvatske su ostale jake plivačke reprezentacije poput Velike Britanije koja je bila peta, Njemačka je završila šesta, a Nizozemska osma.
EP u plivanju, finale 4x100 slobodno: 1. Mađarska 3:10.03 2. Rusija, neutralni sportaši 3:10.12 3. Hrvatska (Hribar, Nenadić, Sivec, Dragoja) 3:11.08 4. Španjolska 3:11.91 5. Velika Britanija 3:11.92 6. Njemačka 3:13.20 7. Norveška 3:14.45 8. Nizozemska 3:15.98
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