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BRILJANTNA ŠTAFETA

SENZACIJA U PARIZU Hrvatski plivači osvojili broncu na EP-u!

Piše HINA,
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SENZACIJA U PARIZU Hrvatski plivači osvojili broncu na EP-u!
Foto: David Damnjanovic/DeFodi Images/
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Hrvatska štafeta u Parizu šokirala Europu! Hribar, Nenadić, Sivec i Dragoja osvojili broncu u nevjerojatnom finišu i srušili nacionalni rekord

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Hrvatska štafeta 4x100 slobodno otplivala je vrhunsku finalnu utrku na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu te su se Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja okitili brončanom medaljom.

U jutarnjim kvalifikacijama hrvatski kvartet je ukupno ostvario treće vrijeme, a tadašnjih 3:13.06 predstavljalo je novo najbolje hrvatsko vrijeme u povijesti. U finalu su hrvatski plivači bili gotovo dvije sekunde brži te im je sjajnih 3:11.08 donijelo brončanu medalju.

Zlato su osvojili plivači Mađarske s vremenom 3:10.03, dok su srebro osvojili ruski plivači, pod nazivom neutralna reprezentacija, s vremenom 3:10.12. Četvrta je bila Španjolska s vremenom 3:11.91, s tim da je veći dio utrke upravo Španjolska provela u vodstvu.

62nd Settecolli meeting, Swimming
Foto: Insidefoto/SIPA USA

Kao prvi za Hrvatsku je plivao Hribar koji je odlično odradio svojih 100 metara. Otplivao je tu dionicu za 47.77 i samo je Španjolska u tom trenutku bila ispred Hrvatske. Nakon druge izmjene i Nenadića Hrvatska je bila treća, a nakon Siveca i treće izmjene na petom mjestu.

No, razlike su između reprezentacija bile male, a kao posljednji je sjajno posao odradio Dragoja koji je dionicu prevalio za 47.11 i time Hrvatskoj osigurao brončanu medalju i odlično vrijeme od 3:11.08. Iza Hrvatske su ostale jake plivačke reprezentacije poput Velike Britanije koja je bila peta, Njemačka je završila šesta, a Nizozemska osma.

EP u plivanju, finale 4x100 slobodno:
1. Mađarska                                   3:10.03
2. Rusija, neutralni sportaši                 3:10.12
3. Hrvatska (Hribar, Nenadić, Sivec, Dragoja) 3:11.08
4. Španjolska                                 3:11.91
5. Velika Britanija                           3:11.92
6. Njemačka                                   3:13.20
7. Norveška                                   3:14.45
8. Nizozemska                                 3:15.98

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