ŠOK U FINALU

Senzacija u Portugalu: Totalni autsajder iz druge lige osvojio kup i izborio plasman u Europu

Piše Bruno Lukas,
Nogometaši drugoligaša Torreensea priredili su jedno od najvećih iznenađenja u povijesti portugalskog nogometa pobjedom nad Sportingom 2-1 nakon produžetaka u finalu Kupa

Torreense i Sporting odigrali su finale portugalskog Kupa, a drugoligaš je u dramatičnom dvoboju srušio jednog od najvećih klubova u zemlji i priredio pravu senzaciju. Sporting je lovio svoj 19. naslov, dok je Torreense nastupao tek u drugom finalu Kupa u klupskoj povijesti.

Taca de Portugal - Final - Sporting CP v S.C.U. Torreense
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Torreense je poveo već u četvrtoj minuti pogotkom Kevina Zohija, no Sporting je izjednačio u 54. minuti preko Luisa Javiera Suáreza. Odlučujući trenutak došao je u drugom produžetku. Maximiliano Araújo skrivio je kazneni udarac i dobio crveni karton, a odgovornost je preuzeo stoper b koji je preciznim udarcem s bijele točke u 113. minuti donio Torreenseu senzacionalan trofej.

Osvajanjem Kupa Torreense je izborio nastup u grupnoj fazi Europske lige sljedeće sezone. No, klub do kraja sezone čeka još jedna važna utakmica. Torreense igra uzvrat doigravanja za ulazak u prvu ligu protiv Casa Pije, nakon što je prvi susret završio bez pogodaka. Pobjedom bi drugoligaš kompletirao nevjerojatnu sezonu.

