Kvalifikant izbacio ozlijeđenog Đokovića! Pomeo ga 204. igrač

Valentin Vacherot (26), 204. tenisač na ATP ljestvici, igrač koji je krenuo od kvalifikacija ATP Mastersa u Šangaju, apsolutna je priča tjedna. Nastavio je turnir iz snova izbacivši najuspješnijeg tenisača u povijesti Novaka Đokovića (38) u dva seta 6-3, 6-4 za dva sata igre! No priča ovog polufinala nije samo o povijesnom uspjehu monegaškog tenisača, već i o bolnoj borbi srpskog velikana s vlastitim tijelom koje je na kraju popustilo pod naletom ozljeda i iscrpljenosti.

Foto: Go Nakamura

Prije početka turnira, malo tko je izvan najužih teniskih krugova čuo za Valentina Vacherota. Ušao je u turnir kao 204. igrač svijeta i zamjena u kvalifikacijama. Bivši student američkog sveučilišta Texas A&M, kojeg trenira polubrat Benjamin Balleret, proživljavao je tjedan iz snova.

Na putu do polufinala nizao je pobjede protiv etabliranih imena poput Lasla Đerea, Alexandera Bublika (14. nositelj), Tomáša Macháča (20.), Tallona Griekspoora (27.) i na kraju Holgera Runea (10.). Svaka pobjeda bila je korak u nepoznato, a trijumfom protiv Runea osigurao je ulazak u Top 100 po prvi put u karijeri.

Pobjedom nad Đokovićem, Vacherot je ispisao povijest. Postao je najniže rangirani finalist u povijesti ATP Masters 1000 serije od 1990. i prvi igrač iz Monaka koji je stigao do finala na ovoj razini. Njegov nevjerojatan pohod lansirao ga je za čak 146 mjesta na ljestvici, sve do 58. pozicije.

Đokovićeva patnja s bolovima

Iako je Vacherot odigrao meč života, u fokusu je neizbježno bila i Đokovićeva fizička borba. Već uoči polufinala, 38-godišnji Srbin priznao je da se bori s "raznim problemima". Tijekom turnira je povraćao na terenu, a u meču protiv Jaumea Munara kolabirao je zbog nesnosne vrućine i vlage koje su obilježile ovogodišnje izdanje Šangaja.

Problemi su kulminirali u polufinalu. Pri rezultatu 3-4 u prvom setu, Đoković je zatražio medicinsku pomoć zbog bolova u donjem dijelu leđa. Fizioterapeut je dva puta intervenirao samo u prvom setu, no bolne grimase i otežano kretanje jasno su pokazivali da je situacija ozbiljna. Izvještaji su kasnije otkrili širu sliku problema: uz leđa, Đokovića su mučili i desni gležanj, lijevi aduktor te rame.

Unatoč očiglednim poteškoćama, Đoković se borio poput ratnika. U jednom trenutku drugog seta, nakon spašene break-lopte, pao je na tlo u bolovima, ali je nekako uspio zadržati servis. Ipak, pri rezultatu 4-4, koncentracija je popustila. Dvije dvostruke pogreške dale su Vacherotu priliku koju mirni Monegašanin nije propustio, zapečativši najveću pobjedu karijere.

Kako je autsajder srušio prognoze

U najavi meča, sve je upućivalo na rutinsku pobjedu Đokovića. Analize su isticale njegovu superiornost u ključnim trenucima, bolji postotak spašenih break-lopti (56 posto naspram Vacherotovih 54 posto) i dominantan omjer pobjeda u odlučujućim setovima (80 posto naspram 60 posto). Đokovićevo iskustvo igranja protiv daleko jačih protivnika (prosječni rang njegovih suparnika bio je 53, a Vacherotovih 278) činilo ga je apsolutnim favoritom.

Međutim teren je ispričao drugu priču. Vacherot je ostao hladan i komponiran, savršeno koristeći fizičku ranjivost svog protivnika. Osvojio je impresivnih 78 posto poena iza svog prvog servisa, ne dopustivši Đokoviću da pronađe ritam na reternu. Statistike uoči meča i predviđanja kladionica (1,12 na Novaka, čak 5,50 na Vacherota) postali su nevažni pred surovom stvarnošću Đokovićeva fizičkog stanja. Dok Vacherot čeka svoje finale iz snova, teniski svijet s dozom zabrinutosti gleda prema budućnosti Novaka Đokovića, čija najveća bitka sve više postaje ona protiv vlastitog tijela.