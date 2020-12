No kako bi uspjeh Hrvatske bio tim ve\u0107i, nije Benovi\u0107 jedini s medaljom! Filip Ude osvojio je srebro, a Seligman je \u010detvrti! Jo\u0161 se \u010deka Srbi\u0107ev nastup...

Juniori postigli solidne rezultate

Mateo \u017dugec, 18-godi\u0161nji Vara\u017edinac, \u010dlan GK Vindije i \u201eu\u010denik\u201c trenera Emila \u0160anjeka, na juniorskom EP-u 2018. bio je \u0161esti, na pro\u0161logodi\u0161njem Svjetskom juniorskom prvenstvu zauzeo je 5. mjesto, a sada se jo\u0161 za jedan korak pribli\u017eio postolju. Dobio je ocjenu 13,100 za \u010detvrto mjesto.

- \u010cinjenica je da sam 4. u Europi, ali nisam ba\u0161 zadovoljan. Vje\u017eba je bila \u010dista sve do samoga kraja gdje sam napravio dvije gre\u0161ke i to me stajalo medalje, \u010dak i srebra. Ali, sve u svemu, kakva mi je ruka bila, a imao sam jako puno problema sa zglobom, ovo je jo\u0161 i dobro. Na zagrijavanju su me obje ruke boljele, gr\u010dilo me, mislio sam da uop\u0107e ne\u0107u mo\u0107i napraviti niti jedan element, a pogotovo ne cijelu vje\u017ebu. Ali, izbacio sam to sve iz glave, rekao si '\u0161to bude bit \u0107e' i evo, 4. sam na kraju. Znam da moram biti zadovoljan, ali treba mi jo\u0161 malo vremena da se ohladim -\u00a0rekao je nakon finala Mateo.

Liam Rabi\u0107 (ZTD Hrvatski Sokol), jo\u0161 jedan biser potekao iz \u201etvornice\u201c trenera Lucijana Krcea koji je stvorio svjetskog prvaka Tina Srbi\u0107a, u \u010detvrtak je u Mersinu proslavio 17. ro\u0111endan, a ovo finale, njegovo prvo europsko, po\u017eelio si je za poklon. Na kraju je do\u0161lo i peto mjesto s ocjenom 13,066.

- Zadovoljan sam zato \u0161to sam dao maksimum od sebe, mislim da sam napravio naj\u010di\u0161\u0107e \u0161to sam mogao. O\u010dekivao sam mo\u017eda mrvicu ve\u0107u ocjenu, ali i s ovime sam isto zadovoljan. Nemam nikakvih primjedbi. Nakon ovoga me sada \u010deka puno rada na novim elementima i zapravo samo jako, jako puno treninga -\u00a0poru\u010dio je Liam.

Juniorski prvak Europe na konju s hvataljkama je Ukrajinac Ilja Kovtun, a na\u0161e nove juniorske brojke nakon\u00a0Mersina glase - 15 finala na EP-ima od osnutka Hrvatske do danas i 2 osvojene medalje.\u00a0