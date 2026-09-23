Senzacionalna Kineskinja (13): Treće zlato na Azijskim igrama

Yu Zidi, 13-godišnje kinesko plivačko čudo, osvojila je treću zlatnu medalju na Azijskim igrama kojima je domaćin glavni japanski grad.

Prethodno je učenica osnovne škole slavila u utrkama na 200 metara leptir i 200 metara mješovito, a sada je slavila i u finalnoj utrci na 400 metara mješovito. Ostvarila je vrijeme 4:28.56 što je rekord Azijskih igara i za četiri i pol sekunde je bila brža od dosadašnjeg rekorda.

Ranije na ovom natjecanju Yu Zidi je pobijedila na 200 mješovito isplivavši drugi najbolji rezultat u povijesti ove discipline. Došla je na samo 40 stotinki od svjetskog rekorda kojeg drži Kanađanka Summer McIntosh.

Na sebe je Yu Zidi privukla pozornost prošle godine kada je s 12 godina bila članica kineske brončane štafete 4x200 slobodno na Svjetskom prvenstvu. Postala je tom prilikom najmlađa osvajačica medalje u povijesti svjetskih prvenstava.