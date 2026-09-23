13-godišnja Yu Zidi ruši rekorde u Japanu! Nakon dvije pobjede uzela je i treće zlato, a u 400 m mješovito srušila rekord Azijskih igara
Senzacionalna Kineskinja (13): Treće zlato na Azijskim igrama
Yu Zidi, 13-godišnje kinesko plivačko čudo, osvojila je treću zlatnu medalju na Azijskim igrama kojima je domaćin glavni japanski grad.
Prethodno je učenica osnovne škole slavila u utrkama na 200 metara leptir i 200 metara mješovito, a sada je slavila i u finalnoj utrci na 400 metara mješovito. Ostvarila je vrijeme 4:28.56 što je rekord Azijskih igara i za četiri i pol sekunde je bila brža od dosadašnjeg rekorda.
Ranije na ovom natjecanju Yu Zidi je pobijedila na 200 mješovito isplivavši drugi najbolji rezultat u povijesti ove discipline. Došla je na samo 40 stotinki od svjetskog rekorda kojeg drži Kanađanka Summer McIntosh.
Na sebe je Yu Zidi privukla pozornost prošle godine kada je s 12 godina bila članica kineske brončane štafete 4x200 slobodno na Svjetskom prvenstvu. Postala je tom prilikom najmlađa osvajačica medalje u povijesti svjetskih prvenstava.
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