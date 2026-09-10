Senzacionalna pobjeda: Gauff preokretom stigla do polufinala

Četvrta tenisačica svijeta, Amerikanka Coco Gauff, po drugi put u karijeri plasirala se u polufinale US Opena preokrenuvši rezultat u četvtfinalnom dvoboju protiv Ruskinje Mire Andrejeve i spasivši dvije meč-lopte u pobjedi 2-6, 7-6 (7), 6-2.

Dvoboj prošlogodišnje (Gauff) i ovogodišnje pobjednice Roland Garrosa (Andrejeva) mogao je završiti 40-ak minuta prije nego što će se to zapravo dogoditi, kad je domaća miljenica navijača bila suočena s dvije meč-lopte (5-6, 6-7) u 'tie-breaku' drugog seta, a nakon što je lako izgubila prvi set (6-2) i u drugoj dionici dvaput propustila prednost 'breaka' (4-2, 5-3).

Foto: ROBERT DEUTSCH

Na prvu meč-loptu, kad je Gauff servirala, Andrejeva je promašila forhend. Ruskinja je drugu meč-loptu imala sa servisom, ali joj to nije pomoglo. Ponovno je u izmjeni s osnovne crte napravila pogrešku forhendom. To je bilo sve što je Gauff trebala. Osovojila je i sljedeća dva poena, odvela meč u treći set i više se nije osvrtala.

'Breakovima' u trećem i sedmom gemu Amerikanka je došla do pobjede kojom je ostala u igri za još jedan naslov na domaćem Grand Slam turniru, na kojem je bila pobjednica 2023.

Protiv sebe će u polufinalu imati aktualnu pobjednicu Australian Opena, Kazahstanku Jelenu Ribakinu, koja je ulaskom u polufinale osigurala uspon na čelno mjesto pojedinačne WTA ljestvice pa će u ponedjeljak, bez obzira na ishod polufinalnog dvoboja, postati 30. igračica u povijesti čije je ime bilo ispisano uz 'broj 1'.

U drugom polufinalu će se sastati Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, koja će nakon 99 uzastopnih tjedana sići sa ženskog teniskog prijestolja, i treća tenisačica svijeta Jessica Pegula. Četiri najbolje rangirane tenisačice u turniru su posljednji put došle do polufinala US Opena davne 1975.

Sabaljenka će pokušati doći do trećeg uzastopnog naslova na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni, Jessica Pegula je treću godinu zaredom u polufinalu US Opena, ali još uvijek čeka na svoj prvi Grand Slam trofej.