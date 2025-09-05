Naši reprezentativci večeras od 20.45 sati čeka dvoboj 3. kola kvalifikacija protiv Farskih Otoka. I uoči početka utakmice, Zlatko Dalić i njegovi izabranici doznali su sjajne vijesti
Senzacionalni poraz Nijemaca bitno pomogao Hrvatskoj na putu do Svjetskog prvenstva
Početak kvalifikacija bio je kao iz snova. Hrvatska je utrpala 12 golova Gibraltaru (7-0) i Češkoj (5-1) i autoritativno poručila konkurenciji kako je za nju rezervirano prvo mjesto u skupini. Pokazali su 'vatreni' da bi ovo mogla biti šetnja do Svjetskog prvenstva 2026. godine, a vjerujemo da će nju nastaviti i u rujanskom ciklusu.
Pokretanje videa...
Naši reprezentativci okupili su se u ponedjeljak i do četvrtka pripremali se u Zagrebu pa otišli u Farske Otoke gdje ih večeras od 20.45 sati čeka dvoboj 3. kola kvalifikacija. I uoči početka tog dvoboja, Zlatko Dalić i njegovi izabranici doznali su sjajne vijesti.
Slovačka je u četvrtak nanijela težak poraz Njemačkoj (2-0) u kvalifikacijama za SP i nama napravila uslugu. Naime, Nijemci su izgubili 18 bodova i ispali iz TOP 10 na Fifinoj ljestvici, a najviše koristi od toga imala je Hrvatska koja je tako skočila na devetu poziciju. A upravo je ona bila i cilj našoj reprezentaciji jer donosi mjesto u prvoj jakosnoj skupini u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo!
No, bit će izazovno i ostati na tom mjestu. Imamo 1708 bodova, Italija je na 1703, a Njemačka ima 1699 bodova. Stopostotni smo nakon dva kola, a vjerujemo da će tako ostati i nakon rujanskog ciklusa. Nakon Farskih Otoka, u ponedjeljak ćemo na Maksimiru dočekati Crnu Goru.
Hrvatska je veliki favorit za prvo mjesto u skupini, njega bi mogla osigurati i prije posljednjeg kola, no svaka utakmica za nas će biti važna. Ako želimo zadržati deveto mjesto, ulazak u prvu jakosnu skupinu i samim time nešto lakši ždrijeb na Svjetskom prvenstvu, nemamo pravo na kiks.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+