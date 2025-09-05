Senzacionalni poraz Nijemaca bitno pomogao Hrvatskoj na putu do Svjetskog prvenstva

Početak kvalifikacija bio je kao iz snova. Hrvatska je utrpala 12 golova Gibraltaru (7-0) i Češkoj (5-1) i autoritativno poručila konkurenciji kako je za nju rezervirano prvo mjesto u skupini. Pokazali su 'vatreni' da bi ovo mogla biti šetnja do Svjetskog prvenstva 2026. godine, a vjerujemo da će nju nastaviti i u rujanskom ciklusu.

Pokretanje videa... 01:55 The Family shop u Varaždinu | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Naši reprezentativci okupili su se u ponedjeljak i do četvrtka pripremali se u Zagrebu pa otišli u Farske Otoke gdje ih večeras od 20.45 sati čeka dvoboj 3. kola kvalifikacija. I uoči početka tog dvoboja, Zlatko Dalić i njegovi izabranici doznali su sjajne vijesti.

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Slovačka je u četvrtak nanijela težak poraz Njemačkoj (2-0) u kvalifikacijama za SP i nama napravila uslugu. Naime, Nijemci su izgubili 18 bodova i ispali iz TOP 10 na Fifinoj ljestvici, a najviše koristi od toga imala je Hrvatska koja je tako skočila na devetu poziciju. A upravo je ona bila i cilj našoj reprezentaciji jer donosi mjesto u prvoj jakosnoj skupini u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo!

No, bit će izazovno i ostati na tom mjestu. Imamo 1708 bodova, Italija je na 1703, a Njemačka ima 1699 bodova. Stopostotni smo nakon dva kola, a vjerujemo da će tako ostati i nakon rujanskog ciklusa. Nakon Farskih Otoka, u ponedjeljak ćemo na Maksimiru dočekati Crnu Goru.

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatska je veliki favorit za prvo mjesto u skupini, njega bi mogla osigurati i prije posljednjeg kola, no svaka utakmica za nas će biti važna. Ako želimo zadržati deveto mjesto, ulazak u prvu jakosnu skupinu i samim time nešto lakši ždrijeb na Svjetskom prvenstvu, nemamo pravo na kiks.