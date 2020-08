Senzacionalno pojačanje! Za Mladost potpisao Andro Bušlje

<p>Prvi se glas pročuo prije više od mjesec dana. Da je <strong>Mladost </strong>itekako zainteresirana za kapetana hrvatske vaterpolske reprezentacije <strong>Andra Bušlju (34)</strong>. Dakako, u okviru svojih financijskih okvira. Želja je svejedno bila obostrana, a danas, pred kraj kolovoza, konačno i realizirana. </p><p>Pa... Andro Bušlje novi je igrač <strong>Mladosti</strong>!</p><p>Velik, pa i senzacionalan posao za zagrebački klub kojemu je još prije koji mjesec prijetio potpuni raspad momčadi koja je dvije godine zaredom osvojila Regionalnu ligu, a 2019. i Kup Hrvatske, da bi na koncu zadržao gotovo sve ključne igrače (otišli Ćuk, Bowen) i još upecao jednog od najvećih kapitalaca koji su se ovog ljeta pojavili na vaterpolskom tržištu.</p><p>- Nakon što mi je prošle godine istekao ugovor s Pro Reccom, Mladost me kontaktirala i razgovarali smo. Dogovorili smo se, selim se u Zagreb, nadam se da ćemo svi biti zadovoljni - rekao je Bušlje, <strong>Jugovo </strong>dijete, po potpisu jednogodišnjeg ugovora za najvećeg rivala.</p><p>- Sigurno je da su Mladost i Jug vječni rivali bilo u Prvenstvu Hrvatske ili u Europi. Neće biti jednostavno i lako jer sam većinu života proveo u Jugu, no mi smo profesionalci i tu ću gledati kao svaku drugu utakmicu. Od nove sezone očekujem da Mladost nastavi s trofejima kao što je i prošle godine. Najvažnije je da svi budemo zadovoljni sobom i igrom.</p><p>Bušlje je iz Juga otišao prije pet godina u potrazi za novim izazovima, prvo u napuljski <strong>Posillipo </strong>iz kojega je otišao u <strong>Olympiacos </strong>s kojim je uzeo i drugi naslov u Ligi prvaka tijekom tri sezone u Ateni. Prošla u Pro Reccu bila mu je definitivno kvantitetom najslabija budući da je igrao samo europske utakmice, i to njih deset.</p><p>Jedan od najtrofejnijih hrvatskih vaterpolista svih vremena po razlazu s Talijanima dugo je skupljao i vagao ponude. Zvao ga je francuski Marseille, grčki <strong>Vouliagmeni</strong>, još neki klubovi, ali, na sreću Mladosti, ponajbolji branič svijeta dolazi na Savu na kojoj se nova moćna momčad, u koju je prije nekoliko dana stigao i<strong> Ante Visković</strong>, okuplja u ponedjeljak.</p>