Serena je u 'problemu': Mislim da mi kokice povećavaju guzu...

Američka veteranka Serena Williams (37) odmara nakon što je početkom rujna izgubila u finalu US Opena od Kanađanke Andreescu (6-3, 7-5). Na odmoru vjerojatno uživa i u ponekoj 'nedozvoljenoj' slastici ili pak grickalici, a svoje je 'probleme' predstavila i na Twitteru.

I think popcorn is making my butt bigger. 🥴🥴 — Serena Williams (@serenawilliams) 23. rujna 2019.

- Mislim da mi kokice povećavaju guzu - napisala je na Twitter profilu američka tenisačica.

Nije ovo prvi put da se Serena 'bori' sa svojim oblinama. Već je imala 'problema' zbog izazovnog kombinezona koji je prošle godine nosila na Roland Garrosu. nazivali su je 'crnom panterom', uspoređivali i sa 'superheroinom', a taj kombinezon nije bio najbolje prihvaćen.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN Foto: Christian Hartmann/Reuters/PIXSELL

Osvajačica 23. Grand Slam naslova u singlu još uvijek lovi rekord Margaret Court od 24 osvojena Grand Slama u karijeri. Ove je godine dva puta ostala na korak do naslova. Prvo je u Wimbledonu izgubila od Simone Halep (6-2, 6-2), dok je u spomenutom finalu US Opena izgubila od Biance Andreescu (6-3, 7-5) i tako ostala na korak do izjednačenja s legendarnom tenisačicom.

Foto: Reuters/PIXSELL/twitter

Još ne namjerava odustati od napada na izjednačenje rekorda, a sljedeća je prilika tek sljedeće godine na Australian Openu. A do tada stigne treningom riješiti 'novonastale' probleme.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL '24 PITANJA' S AMEROM GOJAKOM: