Sergej Jakirović ne ide nigdje! Produžio ugovor s Hull Cityjem

Nakon nevjerojatne sezone u kojoj je nadmašio sva očekivanja i uveo Hull City u Premier Ligu, Sergej Jakirović nagrađen je novim ugovorom kojim je engleski prvoligaš pokazao koliko vjeruje u bivšeg trenera Dinama, Rijeke i Gorice. "Tigrovi" su vjerojatno najugodnije iznenađenje na početku sezone na Otoku, s pobjedama protiv Manchester Uniteda i Coventryja.

Foto: Lee Smith

Jakirović i Hull mjesecima su isticali kako je novi ugovor samo pitanje vremena i formalnosti te kako je sve zapravo jako brzo bilo dogovoreno. U utorak je završio ljetni prijelazni rok u Engleskoj, a sad se Hull pobrinuo za čovjeka koji je za kormilom momčadi.

"Uskoro ću ga potpisati, ovo je bila laka odluka," isticao je Jakirović u četvrtak, a sad je, prema insajderu Fabrizija Romana, sve riješeno. Jakirović je potpisao dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja za još jednu godinu. Prethodni ugovor vezao ga je s Hullom do 2027. godine.