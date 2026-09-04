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RASTURA U ENGLESKOJ

Sergej Jakirović ne ide nigdje! Produžio ugovor s Hull Cityjem

Piše Luka Tunjić,
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Sergej Jakirović ne ide nigdje! Produžio ugovor s Hull Cityjem
Foto: Lee Smith
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Jakirović dobio novi ugovor u Hullu! Nakon senzacionalnog ulaska u Premier Ligu i pobjeda nad Unitedom i Coventryjem, Englezi su mu dali još veće povjerenje

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Nakon nevjerojatne sezone u kojoj je nadmašio sva očekivanja i uveo Hull City u Premier Ligu, Sergej Jakirović nagrađen je novim ugovorom kojim je engleski prvoligaš pokazao koliko vjeruje u bivšeg trenera Dinama, Rijeke i Gorice. "Tigrovi" su vjerojatno najugodnije iznenađenje na početku sezone na Otoku, s pobjedama protiv Manchester Uniteda i Coventryja.

Premier League - Hull City v Manchester United
Foto: Lee Smith

Jakirović i Hull mjesecima su isticali kako je novi ugovor samo pitanje vremena i formalnosti te kako je sve zapravo jako brzo bilo dogovoreno. U utorak je završio ljetni prijelazni rok u Engleskoj, a sad se Hull pobrinuo za čovjeka koji je za kormilom momčadi.

"Uskoro ću ga potpisati, ovo je bila laka odluka," isticao je Jakirović u četvrtak, a sad je, prema insajderu Fabrizija Romana, sve riješeno. Jakirović je potpisao dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja za još jednu godinu. Prethodni ugovor vezao ga je s Hullom do 2027. godine.

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