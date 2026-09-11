Sergej Jakirović postao prvi Hrvat s nagradom trenera mjeseca u Premiershipu!

Sergej Jakirović proglašen je najboljim trenerom Premier lige za kolovoz. Hrvatski stručnjak fantastično je otvorio svoju prvu sezonu u engleskoj eliti s Hull Cityjem te osvojio Barclaysovu nagradu za trenera mjeseca. Jakirović je tako postao prvi hrvatski trener koji je osvojio ovo priznanje. Slaven Bilić tijekom trenerske karijere u Engleskoj nekoliko je puta bio nominiran, ali nikada nije pobijedio u izboru. Hull je tijekom kolovoza odigrao dvije prvenstvene utakmice i ostvario maksimalnih šest bodova uz gol-razliku 3-0.

Sezonu je otvorio velikim iznenađenjem protiv Manchester Uniteda. Hull je pred svojim navijačima pobijedio 2-0, a golove su zabili Semi Ajayi i Nobel Mendy. Tjedan dana poslije Jakirovićeva momčad slavila je 1-0 na gostovanju kod Coventry Cityja. Liam Millar zabio je pobjednički gol u 82. minuti pa je Hull kolovoz završio bez izgubljenog boda i bez primljenog gola.

Jakirović je u izboru za najboljeg trenera mjeseca imao izuzetno jaku konkurenciju. Nominirani su bili i Mikel Arteta iz Arsenala, Xabi Alonso iz Chelseaja te Enzo Maresca iz Manchester Cityja. Sva četvorica ostvarila su maksimalan bodovni učinak tijekom kolovoza, a pobjednika su zajednički odabrali navijači i stručni panel Premier lige.

Premier liga već je prilikom objave nominacija istaknula organiziranost, disciplinu i obrambenu čvrstinu Hullove momčadi, koja se odmah nakon povratka među elitu nametnula kao jedno od najvećih iznenađenja početka sezone.

Overseeing @hullcity's dream start to life back in the Premier League 🐯



Sergei Jakirovic is @barclays Manager of the Month for August 💪 pic.twitter.com/alr9aJIa9y — Premier League (@premierleague) September 11, 2026

Jakirović je postao tek treći trener u povijesti Hull Cityja koji je osvojio nagradu za najboljeg trenera mjeseca u Premier ligi. Prije njega uspjeli su Phil Brown u rujnu 2008. te Mike Phelan u kolovozu 2016. godine. Hull je tako na novog dobitnika čekao deset godina.

Jakirović je klub preuzeo u ljeto 2025. godine, a već u prvoj sezoni izborio je plasman u Premier ligu kroz doigravanje Championshipa. Hull se time nakon devet godina vratio među najbolje engleske klubove. Odličan niz nastavio se i početkom rujna. Hull je u trećem kolu odigrao 0-0 protiv Aston Ville te nakon prve tri utakmice ostao neporažen i bez primljenog gola.

Nekadašnji trener Dinama, Rijeke, Zrinjskog, Sesveta i Gorice tako je samo nekoliko mjeseci nakon što je Hull vratio u Premier ligu stigao i do jednog od najvećih individualnih priznanja u dosadašnjoj trenerskoj karijeri.