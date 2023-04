Sergej Jakirović: Uvedemo ga da nešto napravimo, a onda izgubimo i to što smo imali...

Rijeka od 18 sati igra protiv Lokomotive. Upitan je Emir Dilaver (31), a Veldina Hodže (20) nema zbog kartona.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi smo jedna obitelj

- Dilaver ima istegnuće gluteusa, to ga je mučilo i u Dinamu. Vidjet ćemo hoće li zaigrati. Hodža? Jako me zanima kako ćemo odigrati utakmicu bez Veldina Hodže. Smatram da je on dosta podcijenjen igrač od javnosti. On radi jako puno nevidljivog posla koji običnom gledatelju prolazi ispod radara. Mi treneri znamo koliko je takav jedan igrač važan za ozbiljnu momčad - kaže trener Sergej Jakirović.

Lokosi su momčad koja voli nadigravanje. Uz Rijeku s prosjekom od 23,5 godina najmlađa je ligi. Izuzetno brza…

- Lokomotiva je mlada momčad, željna dokazivanja i “pozitivno bezobrazna”. Ne zanima ih protiv koga i kada igraju, jednostavno igraju svoju igru. Dosta su efikasni, poletni i brzi. Morat ćemo biti puno, puno bolji nego u nedjelju kako bi ostvarili svoj cilj o tri boda jer je riječ o direktnom suparniku za Europu.

Rijeka ima problem realizacije koji nije gorući, ali remeti momčad u zaokruživanju nekih utakmica. Pod Jakirovićem je postignuto 18, dobiveno devet golova.

Francuz Naïs Djouahra (23) došao je ljetos u Rijeku iz Sociedada, ali nije se nametnuo. Odigrao je 16 utakmica i zabio samo jednom. Rijeka je za vikend izgubila u Velikoj Gorici 1-0, a Djouahra je priliku dobio od 68. minute.

- Djouahra je bio mjesec i pol dana »out«, pukla mu je zadnja loža. Potom se vratio, ali moram priznati da nisam zadovoljan njime. Pogotovo ako si stranac, moraš davati puno više, raditi razliku i biti standardan - rekao je Jakirović pa nastavio:

- Kad vratim malo film unatrag, ovu momčad drži sedam, osam igrača koji imaju hrvatsku putovnicu plus Vukčević, Prince, Veiga, Selahi… Primjerice, Djouahru uvodimo da nešto napravimo, a onda izgubimo i to što smo imali. Nisam time zadovoljan.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Usporedba Lokomotive i Gorice?

- Različiti su tu profili igrača i pozicije na kojima se momčadi nalaze. Lokomotiva je prošli vikend praktički matematički osigurala ostanak, prodali su Aliyua i imaju još nekoliko odličnih igrača koje će prodati. To sve rade jako dobro. S druge strane, jako su rasterećeni, mogu dobiti bilo koga i bilo gdje. S te strane moramo biti izuzetno oprezni - kaže pa dodaje:

- Oni će se doći nadigravati. A tko ne bi igrao u sjajnoj atmosferi i na vrhunskom travnjaku. Očekujem dinamičnu i žustru, otvorenu utakmicu. S druge strane, Gorica je nadoknadila minus od 11 bodova iza Šibenika. U zadnjih pet kola dobili su nas, Osijek i Istru te uzeli bod Dinamu. Rade jako dobar posao na putu ostanka u ligi.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Čabraja: Mi smo rasterećeni

Utakmicu s Rijekom najavio je trener Lokomotive Silvijo Čabraja.

- Pobjeda u prošlom kolu protiv Šibenika nam je puno značila. Na određeni način kupili smo si mir, i praktički rasterećeni putujemo u Rijeku. Klub je ostvario značajan transfer Aliyua u američki MLS i normalno da će nam faliti Aliyu, ali koga nema bez njega se mora, i u svakom slučaju probati ćemo njegov izostanak nadoknaditi s drugim igračima.

Nastavio je...

- Rijeka igra jako dobar nogomet, doveli su u ovom prijelaznom roku pet, šest igrača i doveli su u ovom trenutku njihovu najvažniju kariku, trenera Jakirovića, i izuzetno dobro izgledaju ove polusezone. Što se tiče kadra, jedini ozlijeđeni igrač je Bošković koji je već šest mjeseci u fazi oporavka, svi ostali su zdravi, vraćaju se Marić i Stojković koji su prethodno kolo izostali zbog tri akumulirana žuta kartona.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Najčitaniji članci