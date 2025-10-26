Obavijesti

NAPISAO PISMO

Sergej Jakirović velikom gestom oduševio obožavateljicu kluba!

Piše Issa Kralj,
Sergej Jakirović velikom gestom oduševio obožavateljicu kluba!
Zagreb: Utakmica izme?u Dinama i Osijeka u 34. kolu SuperSport HNL | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

"Mislimo na vas, vašeg oca i vašu obitelj u ovim teškim vremenima. Svi u klubu smo uz vas i hvala vam na vašoj podršci; mi smo tu da sad podržimo vas", napisao je Jakirović u pismu koje je navijačica objavila

Bivši trener Dinama i Rijeke Sergej Jakirović (48) koji trenutačno vodi Hull City dirljivom gestom je oduševio navijačicu kluba. Iako je Hull City remizirao protiv Charltona 1-1 u 12. kolu Championshipa, jedan Jakirovićev potez privukao je pozornost na društvenim mrežama. 

Sophie, navijačica Hull Cityja, nekoliko dana prije utakmice je podijelila sliku sa svojim bolesnim ocem koji boluje od Alzheimerove bolesti, također velikim navijačem tog kluba. Kada je došla na utakmicu protiv Charltona, do nje je došao policijski službenik koji joj je uručio kuvertu uz naglasak da ju šalje Jakirović. 

U kuverti se nalazilo pismo koje je Jakirović napisao Sophie. 

"Sophie, jako nam je žao zbog vašeg oca. Život je nekad vrlo okrutan. Mislimo na vas, vašeg oca i vašu obitelj u ovim teškim vremenima. Svi u klubu smo uz vas i hvala vam na vašoj podršci; mi smo tu da sad podržimo vas. Sjećajte se lijepih trenutaka s vašim ocem i zajedničkih uspomena s utakmica Tigersa. Kad god ćete nas gledati, vaš otac će biti uz vas. Sergej", napisao je u pismu. 

Emotivna navijačica pismo je objavila na društvenim mrežama koje je brzo postalo viralno.

