Sergi Dominguez je na izlaznim vratima Dinama! Španjolac ima nekoliko upita iz liga 'petice'

Dinamo bi u završnici prijelaznog roka mogao imati još nekoliko odlazaka. Najbliže izlaznim vratima trenutačno je Sergi Dominguez (21), za kojeg je na Maksimir posljednjih dana stiglo čak pet ozbiljnih upita iz klubova liga 'petice'.

Prema informacijama Davorina Olivarija iz Sportskih novosti, interes bi uskoro mogao prerasti u konkretne ponude, a Španjolac bi do 1. rujna trebao pronaći novi klub.

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Dominguez je na Maksimir stigao prošlog ljeta iz Barcelone za 1,2 milijuna eura, pa bi njegova eventualna prodaja za iznos koji Dinamo priželjkuje predstavljala vrlo unosan posao. U klubu se nadaju da bi odšteta mogla dosegnuti 10 ili 11 milijuna eura, uz dodatne bonuse, no konačna cijena ovisit će o ponudama koje stignu u idućim danima.

Španjolac bi u subotu protiv Istre mogao odigrati posljednju utakmicu za Dinamo. Niko Galešić trebao je činiti stoperski tandem sa Stjepanom Radeljićem, ali se Galešić na posljednjem treningu požalio na dobiveni udarac. Ozljeda nije ozbiljna, no zbog predostrožnosti bi ga u početnoj postavi mogao zamijeniti upravo Dominguez.

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nije samo Dominguez igrač oko kojeg se u Maksimiru pojavljuju transferne mogućnosti. Zanimanje drugih klubova postoje i za Luku Stojkovića (22), a zasad je riječ o upitima koji bi tijekom sljedećih dana mogli prerasti u službene ponude. Njegov odlazak nije izvjestan, jer će za realizaciju transfera morati biti zadovoljni i Dinamo i sam nogometaš.

Slična je situacija i s Franom Topićem (22). Za mladog napadača također je stiglo nekoliko upita, pa postoji mogućnost da prije završetka prijelaznog roka promijeni sredinu. U Maksimiru će zbog svega toga imati vrlo dinamične posljednje dane ljetnog prijelaznog roka, posebice kada je riječ o prodajama.