Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠTO SE TO DOGAĐA?

Sergi Dominguez ostao u šoku nakon odluke trenera Dinama?!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Sergi Dominguez ostao u šoku nakon odluke trenera Dinama?!
3
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U dosadašnjem dijelu sezone je s McKennom činio stoperski par Dinama, a Dominguez je odigrao 29 utakmica i zabio dva gola, uz dvije asistencije

Admiral

Dinamov stoper Sergi Dominguez ostao je iznenađen kad su mu prenijeli da je izvan kadra za utakmicu protiv Genka, prenosi Germanijak. Trener Mario Kovačević na press konferenciji je otkrio razloge takve odluke. 

- Hoxha ima već neko vrijeme probleme pa ga ipak nismo vodili, kao ni Domingueza. Vidjeli ste kakav je intenzitet, ne može igrati tko nije 100 posto spreman, nismo htjeli ništa riskirati - kazao je. 

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kod Hoxhe je jasno da se radi o problemu s leđima, kod Domingueza je situacija obavijena misterijom. Nema naznaka o nekakvoj ozljedi, a navodno je sam Dominguez bio vrlo iznenađen kad su mu rekli da ne putuje u Belgiju. 

U Varaždinu je ostao na klupi, Dinamo je odigrao dobro bez primljenog gola, ali zadnjih dana je normalno trenirao, stoga pomalo čudi odluka Kovačevića da će Španjolac ostati izvan kadra. 

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U dosadašnjem dijelu sezone je s McKennom činio stoperski par Dinama, a Dominguez je odigrao 29 utakmica i zabio dva gola, uz dvije asistencije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji
Dalićev adut golom je načeo Kovačev Dortmund. Suprugu je osvojio još kao tinejdžer
FOTO: MARIO I MARIJA PAŠALIĆ

Dalićev adut golom je načeo Kovačev Dortmund. Suprugu je osvojio još kao tinejdžer

Marija Pašalić (30), tajanstvena supruga sjajnog hrvatskog nogometaša i Dalićevog aduta, dijeli rođendan s mužem i čuva ljubav daleko od očiju javnosti. Prije četiri godine rodio im se sin Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026