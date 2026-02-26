Sergi Dominguez ostao u šoku nakon odluke trenera Dinama?!

Dinamov stoper Sergi Dominguez ostao je iznenađen kad su mu prenijeli da je izvan kadra za utakmicu protiv Genka, prenosi Germanijak. Trener Mario Kovačević na press konferenciji je otkrio razloge takve odluke.

- Hoxha ima već neko vrijeme probleme pa ga ipak nismo vodili, kao ni Domingueza. Vidjeli ste kakav je intenzitet, ne može igrati tko nije 100 posto spreman, nismo htjeli ništa riskirati - kazao je.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kod Hoxhe je jasno da se radi o problemu s leđima, kod Domingueza je situacija obavijena misterijom. Nema naznaka o nekakvoj ozljedi, a navodno je sam Dominguez bio vrlo iznenađen kad su mu rekli da ne putuje u Belgiju.

U Varaždinu je ostao na klupi, Dinamo je odigrao dobro bez primljenog gola, ali zadnjih dana je normalno trenirao, stoga pomalo čudi odluka Kovačevića da će Španjolac ostati izvan kadra.

U dosadašnjem dijelu sezone je s McKennom činio stoperski par Dinama, a Dominguez je odigrao 29 utakmica i zabio dva gola, uz dvije asistencije.