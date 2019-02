Serie A i La Liga VAR skandali: Ma naša HNL je 'mila majka'!

MERDA 🤬🤬🤬 #fiorentina #inter #fcinter #forzainter #interista #interishere #interisti #fcinter1908 #fcinternazionale #neroazzurri #neroazzurro #amala #pazzainteramala #seriea #serieatim

A post shared by Lautaro Martinez Fan Page (@lautaro.inter) on Feb 24, 2019 at 2:17pm PST