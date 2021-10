Koga nema bez njega se može i mora, maksima je trenera Hajduka Jensa Gustafssona koji će na gostovanje u Šibenik bez trećine momčadi. Od ranije mu nedostaju Posavec, Eduok i Čuić, zbog kartona je ostao bez Livaje, a zbog ozljeda su i daje upitni Krovinović, Vuković, Elez... No unatoč svim izostancima zahtjevi, ciljevi i očekivanja su ista – pobjeda i tri boda koja ostavljaju Hajduka u utrci za vrh prvenstvene ljestvice. Kako? Kako god...

Press konferencija započela je u opuštenom tonu, a za to se pobrinula kolegica Mirta Šurjak koja je Gustafssonu na švedskom jeziku čestitala današnji 43. rođendan. Trener je bio ugodno iznenađen i replicirao je na hrvatskom:

- Hvala i dobar dan everyone!

Uobičajeno je da press konferencija započne pitanjima, no Gustafssona je imao potrebu danas sam nešto reći.

- Danas je za mene veliki dan. Svake godine si stariji i stariji, i iskoristio bih priliku iza par riječi. Tu sam 140 dana, ovdje je to dugo, ali ne i za švedske prilike. Moje iskustvo je da je šest dana na klupi Hajduka, kao šest mjeseci na klupi drugog kluba. Tempo je vrlo jak, ali mi napredujemo iz dana u dan, svi u klubu rade dobar posao i idemo u pravom smjeru. Vjerojatno ste vidjeli da imamo novi pomoćni teren, ali i neke stvari koje ne vidite.

- Prije mjesec dana upoznao sam legende kluba, te stvari ujedinjuju klub s ljudima koji su se u prošlosti žrtvovali za klub i dolaze nam pomoći da budemo bolji. Ono što se događa unutar zidova kluba ujedinjuje nas i svaki dan smo sve jači. Ali... Uvijek postoji i ono ali. U sportu prepreke dolaze jako brzo, znate da imamo brojne izazove ispred nas, a to su ozljede koje su zadesile momčad. To se događa u svim klubovima, ali mi ih imamo previše i to u kratkom vremenu. Vrlo sam žalostan što neće biti Posa, Ede i Čuića koji će dosta dugo biti van terena...

- Nismo kompletni, Livaje nema zbog kartona i to svi guraju u prvi plan. Ali oni koji uđu moraju pokazati da ćemo pobijediti i bez Marka. Vidim po treninzima da su igrači jako kompetitivni, jako rade i imam puno povjerenja u momčad. To sam želio podijeliti s vama...

Hoće li biti promjene ideje igre zbog činjenice da imate dosta novih igrača?

- Nisam sretan kako smo napadali u zadnjih par utakmica, nisam zadovoljan brojem stvorenih prilika, moramo napadati s puno više samopouzdanja. U Zadru smo odigrali jako dobru utakmicu, a takvi moramo biti i u nedjelju u Šibeniku, moramo biti najbolji što možemo a igrači moraju pokazati profesionalnost. Siguran sam da će oni koji uđu biti spremni napraviti sve za Hajduk. Bit će promjena u momčadi u stilu, ne samo zbog igrača koji izostaju, nego i da budemo napadački bolji nego što smo bili u zadnjim utakmicama.

Postigli ste dosta golova iz prekida, sad imate i Katića koji je dobar u prekidima?

- Prekidi su važni i istina je da smo mi sve bolji iz prekida. Nadam se da ćemo biti i u nedjelju. Ako Nikola bude igrao u nedjelju i on će biti jedan od njih. Nemamo Eleza, ali imamo nekoliko igrača koji konkuriraju za tu poziciju i vidjet ćemo tko će zaigrati...

Kakva je situacija s ozljedama?

- Krovinović je započeo zamjenske treninge, teško da će on zaigrati u nedjelju. Vuković nije u konkurenciji sigurno. Za ostale znate kakva je situacija...

Kako bez Livaje?

- Momčad je spreman za ovo. Prije dva mjeseca nismo bili jedinstveni kao sada. Sada Markov izostanak možemo nadoknaditi bolje nego prije dva mjeseca. Uvijek netko nedostaje, ili Marko, ili netko drugi, pa iako je on napravio dosta sjajnih stvari za nas, sad mi moramo pokazati da možemo pobijediti i bez njega. Uvjeren sam da to igrači mogu.

Sahiti i Jakoliš su zamijenili uloge?

- Sahiti je imao sjajnu sezonu prošle sezone, Jakoliš je bio mjesec i pol dana s nama, vidio sam da je sjajan karakter i vjerujem da će mu se dobre igre vratiti. Šibenik je blizu, stalno gledamo njihove utakmice, najviše smo ih uživo pogledali i znamo sve o svima, ali najviše o Šibeniku. To je momčad koja je počela igrati s puno posjeda, sada pokušavaju nadigrati protivnike na kontra napade...

Imate dosta ozlijeđenih, a Šibenik je vrlo jak na domaćem terenu i posebno motiviran protiv Hajduka?

- Znamo što očekivati protiv ekstra motiviranih momčadi kad dolazi Hajduk i naši navijači, ali nisam fokusiran na Šibenik i igrače Šibenika, nego na moje igrače, i 100% sam uvjeren da će nam donijeti jako dobar rezultat. Nesretan sam zbog onih koji izostaju, ali imam povjerenja u one koji će nastupiti.

Glasnogovornik kluba Božidar Pavković upitan je hoće li klub reagirati na diskriminaciju navijača Hajduka pri kupnji ulaznica za utakmicu u Šibeniku.

- To je pitanje za institucije koje su donijele takve odluke. Nije ovo prvi put, ne podržavamo takve odluke Šibenika, ali kad vidimo službeno objašnjenje možemo reagirati.