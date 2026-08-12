Šest dana za nemoguću misiju: Čak ni novac više nije problem, Dinamo odmah mora po njega!

Dinamo je preskočio i drugu europsku stepenicu ove sezone, poslije Thuna, pao je i Kauno Žalgiris. OK, po pitanju plasmana u playoff fazu Lige prvaka sve je bilo jasno još poslije zagrebačkog dvoboja i visoke pobjede 5-0, ali nitko se iz Dinamove ekspedicije iz Litve noćas nije vratio nasmiješen. Bez obzira na novu pobjedu (2-1), novi "boost" za nacionalni koeficijent.

Pokretanje videa... VIDEO Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata

Nogometaši Marija Kovačevića i u uzvratu su pokazali klasu, bez ikakvih problema u ranoj fazi utakmice imali 2-0 (golovima Kačavende i Mišića), a onda - šok. Zagrepčani su u 33. minuti ostali s deset igrača, prilično je neshvatljivo na kakav je način isključenje zaradio Filipović. Dinamo je u tim trenucima imao ukupnih 7-0, sve je bilo mirno, sve jasno. A onda su stigli problemi, veliki problemi.

Ne, prolaz Litavaca nije dalje nije bio upitan, ali to je isključenje donijelo dosta nemira u Dinamove redove. Ako ćemo biti iskreni, Filipović je i do ovog utorka živio "na klocnama", svojim obranama nije ulijevao povjerenje, ipak je jesen proveo u sjeni Dominika Livakovića. A onda si je protiv Kauno Žalgirisa velikom nepažnjom "presudio" - sam.

Hrvatski prvak je na koncu "iščupao" pobjedu u Kaunasu, Ivan Nevistić je pružio sasvim solidnu partiju, ali jasno je kako ni on nije pravi, kako njegovo samopouzdanje nije na najvišem nivou. Sasvim očekivano, Nevistić je na proljeće bio treći vratar Dinama, pola ljeta proveo razmišljajući o inozemstvu, a u utorak bi u najvažnijoj utakmici sezone opet - trebao na gol.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Zagrepčani će se protiv Vikinga boriti za Ligu prvaka i nekih 30-ak milijuna eura, a dojma smo kako se u Maksimiru i dalje "kockaju". Tako je bilo i protiv Thuna, tu ih je sreća pomazila isključenjem Bürkija. Dinamo je sad zaradio 12-15 milijuna eura, financije bi trebale biti sigurne, teško je povjerovati da će se u Maksimirskoj 128 opet osloniti na sreću. I zaigrati ruski rulet.

Sapunica oko povratka Dominika Livakovića traje tjednima, nikome još nije jasno ni jesu li Boban, Dabac i Capellas uopće dovoljno zagrizli za reprezentativnu "jedinicu". Iz Fenerbahčea su se u ovom slučaju oglasili jednom, jasno poručili kako "iz Dinama nije stigla niti jedna službena ponuda za Livakovića".

Vjerujemo da u Maksimiru ne razmišljaju vruće glave, ali i kako je svima jasno da je Livaković potreban ovoj momčadi. Kao lider, kao tihi vođa svlačionice, svakako i kao reprezentativna kvaliteta. I sad u modrom domu ima novaca, bez obzira platili li ga "modri" tri, četiri ili pet milijuna eura, on će se - isplatiti. Ili kroz plasman u Ligu prvaka ili kroz obrane (i donesene bodove) u Europskoj ligi. Svejedno...

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Navijači i dalje maštaju, priželjkuju povratak svog idola. I Livaković se želi vratiti kući. U Maksimiru su se danima bavili dovođenjem mladih klinaca poput Nsokija (što treba pohvaliti), bave se ruskim veznjakom Kirillom Kravcovom, uspjeli su na već na zimu osigurati i dolazak Juniora Brumada, ali još nije riješen kamen temeljac cijele priče - prvi golman.

Hoće li i u playoff fazi Lige prvaka na gol stati Nevistić? Lako moguće, sasvim je jasno kako je u Dinamovoj hijerarhiji on ispred Danijela Zagorca. Uostalom, i u Kaunasu je ušao na teren prije njega. Ili će Boban i društvo užariti linije prema Istanbulu, konačno krenuti u "all-in" oko Livakovića. Ako ga žele već za Viking, treba doći kroz šest dana.

Dva nova igrača mogu se za playoff fazu Lige prvaka registrirati sve do dana prije utakmice, znači do ponedjeljka u 23.59. Kreću li Boban, Dabac i Capellas u nemoguću misiju? Sve je moguće, sve je otvoreno. Možda čelnici Dinama još jednom zaigraju "crveno ili crno", možda sreća opet bude na njihovoj strani. Ali opet će do kraja ljeta trebati u potragu za prvim vratarom. To je svima jasno...