Šestorica Hrvata u Kölnu idu po europski rukometni naslov

U polufinalu završnog turnira rukometne Lige prvaka 1. i 2. lipnja u Lanxess Areni (Köln, Njemačka) igrat će Barcelona - Vardar te Kielce - Veszprem odlučno je na današnjem ždrijebu koji je održan u Botaničkom vrtu u Kölnu.

Bit će to deseti Final Four, a po prvi put na njemu neće biti niti jednog francuskog ili njemačkog kluba.

Prošle sezone naslov prvaka Europe osvojio je Montpellier pobijedivši u finalu Nantes sa 32-26, PSG je bio treći. Ove sezone Francuzi su ispali u četvrtfinalu nakon velike drame od Kielcea, a Barcelona je u četvrtfinalu dvaput pobijedila Nantes. Od Nijemaca najdalje je dogurao Flensburg (u četvrtfinalu ispao od Veszprema).

Foto: Andreas Gebert/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Od 'kvarteta' klubova koji će ove godine nastupiti u Kölnu tri su već osvajala naslove prvaka Europe: Barcelona, Vardar i Kielce. Barcelona je rekorder s devet naslova i 13 finala, dok su Vardar i Kielce slavili po jednom.

Veszprem još uvijek nema europsku titulu, premda je tri puta igrao u finalu. Prvi put je izgubio od Magdeburga (2002.), potom od Barcelone (2015.) te zadnji put od Kielcea (2016.).

Mi možda nećemo imati klub na završnom Final Fouru, ali hrvatske boje predstavljat će šestorica rukometaša. Za naslov europskog prvaka borit će se Igor Karačić i Ivan Čupić u dresu skopskog Vardara, Luka Cindrić, Filip Ivić i Marko Mamić u Kielceu, te Manuel Štrlek s Veszpremom. Jedino u Barceloni nemamo niti jednog rukometaša.

Foto: firo Sportphoto/DPA/PIXSELL

Za Čupića će to biti čak sedmi nastup na završnom turniru, a do sada je osvojio dva naslova europskog prvaka. Prije dvije sezone u dresu Vardara, a godinu dana ranije u dresu poljskog Kielcea. Karačić i Cindrić su do sada dva puta sudjelovali na Final Fouru, a imaju po jedan naslov od prije dvije godine u redovima Vardara. Štrlek je također, dva puta sudjelovao na Final Fouru, a slavio je 2016. u dresu Kielcea. Filip Ivić i Marko Mamić će debitirati na završnom turniru četiri najbolje europske momčadi.

Polufinale, 1. lipnja: Barcelona - Vardar, Veszprem - Kielce (finale: 2. lipnja).