NAŠLE SVOJ PUT

Sestre iz Splita sanjkale su za Hrvatsku, ali onda su otišle. Sada rade s drugim državama

Piše Jakov Drobnjak,
Sestre iz Splita sanjkale su za Hrvatsku, ali onda su otišle. Sada rade s drugim državama
Kad sam ja predstavljala Hrvatsku, jedan novinar iz New York Timesa nije mogao vjerovati da netko iz Splita, gdje su palme i sunce, može sanjkati, rekla je Daria Obratov

Daria Obratov predstavljala je Hrvatsku na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine, a njena sestra Dania je također nastupala u tom sportu. One dolaze iz Splita, pa je teško spojiti sanjkanje s Dalmacijom, palmama i morem, ali one su se odlučile za svoj put. Nakon 2018. više nisu nastupale za Hrvatsku te su otišle, a sada su i one u Milanu i Cortini, svaka sa svojom ulogom.

Darija se umirovila i posvetila znanosti. Doktorirala je u Norveškoj i danas radi na projektima zaštite sportaša od potresa mozga u suradnji s Međunarodnim olimpijskim odborom. Tako je u razgovoru za HRT objasnila što se točno događa na ovim Zimskim olimpijskim igrama. 

-  Kad sam ja predstavljala Hrvatsku, jedan novinar iz New York Timesa nije mogao vjerovati da netko iz Splita, gdje su palme i sunce, može sanjkati. Ovo je prvi put da sportaši u bobu, skeletonu i sanjkanju nose štitnik za zube s ugrađenim senzorom. Po prvi put možemo vidjeti mikrotraume i mikro potrese mozga koje inače nisu vidljive izvana, ali oštećenja na mozgu mogu neprimjetno ostati i to bilježi štitnik za zube sve u svrhu da se u budućnosti dodatno zaštiti zdravlje sportaša - objasnila je.

Mlađa sestra Dania je trenerica u juniorskoj reprezentaciji Kanade, jednoj od najjačih na svijetu.

- Došla sam iz male zemlje gdje nismo imali vlastitu stazu. Ja i moja sestra pomogle smo pokrenuti ovaj sport i u Nizozemskoj, gdje sada zahvaljujući tome imaju juniore. Kanađani su potom prišli meni i predložili da dođem i pomognem pokrenuti nešto novo u njihovom timu. U Kanadi sportaši imaju sve: zaleđene rampe, stazu za sanjkanje, pristup liječnicima, fizioterapeutima i stručnom timu. Sportaš je tamo praktički kao kralj - rekla je.

Ipak, čudna se priča krije oko toga zašto su sestre nakon 2018. otišle u Nizozemsku. Daria je nakon 27. mjesta u Pjongčangu 2018. najavila da sa sestrom želi napasti odličja u Pekingu 2022. Ipak, to se nije dogodilo jer su nakon Pjongčanga napustile Hrvatsku i otišle nastupati za Nizozemsku. 

- Za mene rastanak nije iznenađenje, ta se priča odvija već neko vrijeme. Nakon Pjongčanga pokušala sam s odgovornima u savezu dogovoriti što i kako dalje, no nisam imala povratnih informacija. Ivan Šola nije mi odgovarao na pozive, a Damir Novoselac mi je kazao kako u meni ne vide perspektivu, te kako se u budućnosti namjeravaju okrenuti mlađima. Meni su predlagali prekid karijere i mirovinu!? S obzirom na činjenicu da su u ovom sportu medalje osvajale i žene u 'četrdesetima', a da ja nisam navršila ni 30, smatrala sam kako imam pravo nastaviti, i tu smo se razišli. Poštujem njihovo mišljenje i ništa im ne zamjeram - objasnila je 2018. Darija u razgovoru za 24sata.

