<p>Iako se nije održala na Zrću kao što je prvotno bilo zamišljeno, treća <strong>FNC-ova</strong> priredba bila je i više nego atraktivna! Za odličnu produkciju potrudili su se organizatori iz FNC-a uz prijenos na 24sata, borci su odlično držali atmosferu na visokoj razini, a kako temperatura u kavezu ne bi pala za vrijeme pauzi između rundi pobrinule su se ring djevojke.</p><p><br/> </p><p>Bio je to debi u toj ulozi za sestre <strong>Reu </strong>(24) i <strong>Dagmar Plišić </strong>(22). Iako bi im nešto bliže bilo doći u Novalju gdje se prvotno trebala održati priredba, cure su na kraju 'potegnule' do Zagreba u dvoranu zagrebačkog American Top Teama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: FNC 3 priredba u Zagrebu</strong></p><p>- Bilo je odlično. Super smo se osjećale u kavezu. Nismo ovo prije radile, ali organizatori su došli do nas i pristale smo na novo iskustvo. Vratile bi se svakako, ali samo da ne bude krvi - pojasnile su cure nakon priredbe.</p><p>Dagmar je već nekoliko puta bila zaštitno lice u reklamnim kampanjama, dok je Rea prošle godine osvojila titulu Miss Primorsko-goranske županije te je bila Superfinalistica izbora za Miss Hrvatske, a i studentica je ‘Menadžmenta održivog razvoja’.</p><p>Kako ubrzo kreće nova FNC-ova priredba, cure bi se opet mogle naći u kavezu kad će kraj njih biti natjecatelji iz Armagedona.</p><p>Podsjetimo, <strong>Ivica 'Terror' Trušček</strong> (37) dominantnom izvedbom pobijedio je <strong>Vasu 'Psihopatu' Bakočevića</strong> (30) te se okrunio BMF titulom najopakijeg čovjeka na Balkanu. Pobjede su ostvarili i <strong>Ivan Erslan</strong> (28), <strong>Adriana Vuković</strong> (21) te <strong>Francisco 'Croata' Barrio</strong> (31).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Adriana Vuković pobijedila Moniku Porazynsku</strong></p>