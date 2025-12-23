Obavijesti

ZRINKA I LARA DOMINIRAJU PLUS+

Sestrične su najbolje sportašice u Hrvatskoj: 'Kao dijete nisam shvaćala koliko je Zrinka dobra'

Zagreb: Svečana dodjela nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Možda ova sezona neće biti uspješna kao prošla što se tiče Globusa, no tu su Olimpijske igre, sve je još otvoreno, rekla je Zrinka Ljutić (21) nakon što je dobila nagradu za najbolju sportašicu u Hrvatskoj

Prošle su sezone blistale na sportskim borilištima, a Zrinka Ljutić (21) i Lara Cvjetko (24) zablistale su na "velikom danu hrvatskog sporta" te su na kraju još jedne uspješne sportske godine primile nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO je po 32. put proglasio i nagradio najuspješnije sportašice, sportaše i trenere te dodijelio druga vrijedna priznanja, kao i Nagradu "Matija Ljubek" sportskim zaslužnicima za životno djelo.

