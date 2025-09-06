Obavijesti

SLAVLJE NA ISTOKU ZAGREBA

Sesvete pobjedom nad Dugim Selom izborilo Europsku ligu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
4
Zagreb: Susret Sesveta i Dugog Sela u kvalifikacijama za EHF Europsku ligu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sesvete briljirale protiv Dugog Sela i osigurale Europsku ligu! Hršak vodio s 7 golova, a Nexe već u skupini. Hoće li Čakovec nadoknaditi poraz protiv Berna

Rukometaši Sesveta drugu će sezonu zaredom igrati u skupini Europske lige, a to su pravo stekli svladavši u kvalifikacijskom dvomeču drugu hrvatsku momčad Dugo Selo, nakon pobjede Dugog Sela 32-29 u prvoj utakmici prije šest dana, Sesvete su u uzvratu kao domaćini bili bolji sa 35-24 te se s ukupnih 64-56 plasirali dalje.

Patrik Hršak je sa sedam golova predvodio Sesvete, po pet su dodali Zlatko Raužan, Nikola Fincek i Maksimilijan Molc, dok su po pet pogodaka za Dugo Selo zabili Gabriel Buvinić i Jakov Celegin. Sesvete će stoga igrati u skupini F s Vardarom, Kristianstadom i Toulouseom.

Nexe je imao izravan plasman u Europsku ligu u kojoj će igrati sa Schaffhausenom, Ademar Leonom i jednim sastavom iz kvalifikacija, dok će nastup u skupini u nedjelju pokušati izboriti i Čakovec, ali mora u nedjelju kod Berna nadoknaditi 28-31 domaći poraz iz prvog susreta.

