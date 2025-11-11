Sesvete u velikoj drami srušile Toulouse! Dumenčić u zadnjoj sekundi hladno zabio penal...

Rukometaši Sesveta su na senzacionalan način stigli do velike pobjede u Europskoj ligi. U dvorani u Novom Jelkovcu pao je francuski Toulouse s 32-31 i to u zadnjoj sekundi! Vrhunska predstava momčadi Igora Vorija koju je okrunio sjajni Ivan Dumenčić pobjedničkim golom. Sesvete su tako stigle do prve europske pobjede ove sezone i imaju šanse za prolaz dalje.

Susret Sesveta i Kristianstada u EHF Europskoj ligi | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Utakmica dostojna Europske lige. Prava muška i izjednačena do zadnje sekunde. Prvo malo odvajanje kreirali su Francuzi u prvom poluvremenu kada je Nemanja Ilić zabio za 5-3. Sesvećani su ulovili goste na 9-9 i onda krenuli u sjajnu završnicu prvog dijela. Čak pet golova za redom zabili su Vorijevi momci te poveli 13-9. Od tada se igra gol za gol pa poluvrijeme završava 18-15 za Sesvete.

Drugi dio bolje otvaraju gosti te nakon malo više od pet minuta od početka nastavka smanjuju na 20-19. Bude se brzo Sesvete i odgovaraju sjajnom serijom od 4-0 te, nošeni Rauzanom i Lulićem dolaze na 24-19. Oko 48. minute pada koncentracija domaćinu i to koriste Francuzi. Zabijaju pet golova, na koji su Sesvete odgovorile samo jednim te je utakmica opet napeta (27-26). Kratko se domaći odvajaju, ali ih Toulouse stiže u 56. minuti te do kraja gledamo šou. Gol za gol sve do kraja te su domaći imali zadnji napad. Svržnjak puca, golman barni, a lopta se odbija Molcu. On skače i suci sviraju penal za Sesvete. Dumenčić je hladan te u zadnjoj sekundi zabija za veliku pobjedu Sesveta.

Zagreb: Susret Sesveta i Dugog Sela u kvalifikacijama za EHF Europsku ligu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kod Sesveta Raužan je zabio šest golova, dok su Dumenčić, Finek i Ivanišević zabili po pet. Perić je obranio 11 lopti. Sesvete će sada u goste Metkoviću u hrvatskom prvenstvu, a onda idu u goste Toulouseu i po nove bodove u Europskoj ligi.