Nakon nesuglasica u Manchester Unitedu jer ga Ralf Rangnick nije imao u planovima, Anthony Martial (26) pridružio se Sevilli koja u 1/16 finala Europske lige igra protiv zagrebačkog Dinama.

Podsjetimo, Martial je na Old Traffordu od 2015. godine kad je iz redova Monaca stigao za 60 milijuna eura, a u dresu 'crvenih vragova' je odigrao 269 utakmica te zabio 79 golova uz pet asistencija. No, ove je sezone odigrao samo 367 minuta u 11 utakmica i zabio jedan gol, a to mu kao igraču u najboljim godinama nije bilo dovoljno.

Znao je da nije u planu njemačkog stratega koji na njegovoj poziciji ima Cristiana Ronalda (36) i Edinsona Cavanija (34), na krilnim pozicijama su tu Marcus Rashford (24), Jadon Sancho (21), Mason Greenwood (20), a u zadnje vrijeme sve više igra i mladi Martialov imenjak Elanga (19) pa je očito da za njega nema mjesta.

Stigao je na posudbu do kraja sezone, a Sevilla će plaćati njegova potraživanja bez dodatnih uplata na račun 'crvenih vragova'. Andalužani su trenutno drugoplasirana momčad La lige s 46 bodova, dok vodeći Real ima 50. Francuz će se pridružiti sunarodnjaku Wissamu Ben Yedderu (31) u napadu, a iza njih će biti i bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić (33).