Ispisao povijest: Shane Long je zabio najbrži gol Premier lige

Shane Long je na utakmici Watforda i Southamptona (1-1) zabio najbrži gol u povijesti Premier lige. Igrala se sedma sekunda kada je Long zabio za goste, a uspio je to iako je Watford imao prvi udarac na utakmici.

Long je sprintom blokirao dodavanje iz Watfordove zadnje linije, a onda je lobom matirao golmana. Od početka je bilo prošlo točno sedam sekundi i 69 stotinki.

0.07 - At just seven seconds, Shane Long's strike against Watford is the fastest ever scored in @premierleague history. Record. #WATSOU

Skinuo je tim golom dosadašnejg rekordera Ledleya Kinga (9.82 sekunde). Među pet najbržih strijelaca su i Alan Shearer, Christian Eriksen i Mark Viduka.

1 - @SouthamptonFC players now hold the record for the fastest ever Premier League goal (Shane Long, 7 seconds) and fastest ever Premier League hat-trick (Sadio Mane vs Aston Villa May 2015, 2m 56s). Blocks. #WATSOU