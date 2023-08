Sharbini komentirao Sopića: 'Ovoga nam nitko neće uzeti'

Dinamo je u zadnjoj utakmici 6. kola HNL-a pobijedio Rijeku na Maksimiru 2-1, iako je mogao i uvjerljivije slaviti.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Dinamo - Rijeka (2-1)

Na klupi Rijeke u derbiju je debitirao Željko Sopić koji, sudeći prema reakcijama navijača, nije oduševio.

Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Dinamo je bio dominantan, imao 70% posjeda i pravo je čudo što je hrvatski prvak slavio samo jednim golom razlike. Navijači Rijeke ostali su u blagom šoku i zbog nekih izmjena. Sopić je izvadio Veigu u 23. minuti i to opravdao "taktičkim razlogom", dok je za slučaj Djouahre, koji je ušao u igru u 58. pa izašao u 80., kazao da je "on to tako odlučio".

Foto: Instagram/Screenshoot

Komentarima na društvenim mrežama priključila se i legenda kluba Anas Sharbini.

"Ovoga nan zet neće niki", napisao je bivši hrvatski reprezentativac.