KRANJSKA GORA

Piše HINA,
Shiffrin prvi put ove sezone ostala bez pobjede u slalomu. Rast ju je svrgnula s vrha...
Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Rast je ostvarila četvrtu pobjedu u karijeri u Svjetskom kupu, odnosno, bilo joj je ovo treće slavlje u slalomu. Shiffrin je ostala na 69. slalomskih slavlja u karijeri i ukupno 106 pobjeda

Švicarska skijašica Camille Rast ostvarila je ovog vikenda u Kranjskoj Gori dvostruku pobjedu u Svjetskom kupu, nakon subotnjeg veleslaloma pobijedila je i u nedjeljnom slalomu.

Slalom je donio dvoboj Rast i 30-godišnje Amerikanke Mikaele Shiffrin koje su bile uvjerljivo najbolje u dvije odrađene vožnje. Na kraju je Rast pobijedila s 14 stotinki prednosti u odnosu na Shiffrin i time upotpunila savršeni vikend u Sloveniji.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa
Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Rast je ostvarila četvrtu pobjedu u karijeri u Svjetskom kupu, odnosno, bilo joj je ovo treće slavlje u slalomu. Shiffrin je ostala na 69. slalomskih slavlja u karijeri i ukupno 106. pobjeda.

Nakon devet slaloma u nizu bez postolja među najbolje tri se probila Švicarka Wendy Holdener koja je bila treća, a za sunarodnjakinjom Rast je zaostala čak jednu sekundu i 83 stotinke.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović nezadovoljne su napustile skijalište ove nedjelje jer nisu uspjele izboriti drugu vožnju. Ljutić nije završila prvu vožnju nakon dvije velike pogreške, dok je Popović zauzela tek 46. mjesto.

Ljutić je time nastavila s lošom ovosezonskom formom u Svjetskom kupu te je upisala četvrto ispadanje u slalomskim utrkama. Prije Kranjske Gore ispadala je na slalomskim nastupima u austrijskom Gurglu, američkom Copper Mountainu i francuskom Courchevelu. Od plasmana ima šesto mjesto iz finskog Levija i osmo u austrijskom Semmeringu.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa, kao i u slalomu, Shiffrin vodi ispred Rast. U ukupnom redoslijedu ima 120 bodova više, dok prednost u slalomu iznosi 218 bodova.

