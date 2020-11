Shilton: Diego se hvalio Božjom rukom, nikad mu neću oprostiti

<p>Svijet je još u šoku nakon smrti Diega Armanda Maradone. Legendarnog nogometaša srce je izdalo u 60. godini. Oplakuju ga navijači diljem svijeta, Boca Juniors odgodila je utakmicu, a emotivnom porukom od "Malog zelenog" oprostio se i bivši engleski golman <strong>Peter Shilton</strong> (71).</p><p>Bivšem reprezentativnom golmanu "tri lava" Maradona je zabio čuvene golove na Svjetskom prvenstvu 1986. u Meksiku (2-1). Shilton se ni danas nije u potpunosti oporavio od tog ispadanja u četvrtfinalu Mundijala. Jasno, boli ga prvi Maradonin gol, postignut rukom.</p><h2>Pogledajte video: Maradonina priča</h2><p>- Nikad mi se Maradona za to nije ispričao. Moj život je od tog trenutka postao isprepleten s Maradoninim i to ne na način na koji bih želio - kazao je Shilton za Daily Mail pa nastavio:</p><p>- Ipak, tužan sam što nas je napustio prerano. Nema sumnje da je Maradona najbolji igrač protiv kojeg sam ikad igrao i moje misli su sad s njegovom obitelji.</p><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="730397"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="730397" model="content.article" modelid="730397" pk="730397" render="server" src="" title="Maradoni presudio plućni edem, tijelo mu u predsjedničkoj palači" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>'Nikad nije priznao prijevaru'</h2><p>Shiltonu je i danas teško prisjetiti se te utakmice.</p><p>- Znao je što je učinio kad je zabio rukom. Cijeli svijet je to znao. Svi osim suca i dva mu pomoćnika. Briga me što drugi kažu, taj gol rukom odlučio je utakmicu. Da, zabio je briljantno drugo gol, ali mi smo se još oporavljali od ovog šoka nekoliko minuta ranije. Prvi put u utakmici dali smo mu prostora da se rastrči i zabio nam je. Sjajan je to gol bio, nema sumnje, ali, ponavlja, ne bi zabio taj drugi da nije zabio onaj... - kaže Shilton pa još oštrije dodaje:</p><p>- Ne sviđa mi se što se nikad nije ispričao. Nikad nije priznao da je gol zabio na prijevaru. Skovao je termin 'Božja ruka' i hvalio se okolo. To nije pravedno. Svaka čast, bio je sjajan igrač, ali nije imao sportskog duha.</p><h2>'Sudac je pao na mamac'</h2><p>Svojevremeno se Maradona u razgovoru za BBC osvrnuo na spomenuti gol rukom.</p><p>- Bila je to moja ruka, ne Božja - nasmijao se Maradona pa pojasnio:</p><p>- Nisam time želio poniziti engleske navijače, nipošto. Ali to je nešto što se događa, zabio sam i ranije nekoliko golova za Argentinu rukom. Nisam mogao do lopte, Shilton je već bio na meni. Nisam mogao udariti loptu glavom pa sam zabio rukom. Vidio sam da pomoćni sudac trči prema centru. Počeo sam se veseliti, derao se da sam zabio gol. Okrenuo sam se lagano da vidim je li sudac pao na mamac i to je bilo to.</p>