Shrvana Iva Majoli oprostila se od tragično preminule kolegice iz Srbije: 'Počivaj u miru draga'

Srpski sport zavijen je u crno. Bivša tenisačica i izbornica Fed Cup reprezentacije Srbije, Tatjana Ječmenica-Jevtić, tragično je preminula u 48. godini života u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak navečer na obilaznici oko Beograda. Njezin suprug Darko Jevtić teško je ozlijeđen i liječnici se bore za njegov život.

Do stravične nesreće došlo je oko 21 sat na petlji Orlovača u smjeru Ostružnice. Prema izvještajima srpskih medija, Ječmenica je upravljala terencem te je, nakon što je promašila izlaz s autoceste, navodno donijela kobnu odluku i pokušala voziti unatrag. U tom je trenutku na njihovo vozilo svom silinom naletio kamion. Prizori s mjesta nesreće bili su stravični, a automobil je bio potpuno uništen.

Od slavne srpske tenisačice oprostila se i proslavljena hrvatska osvajačica Iva Majoli (48), koja je na društvenoj mreži objavila Tatjaninu fotografiju uz dirljive riječi: 'Počivaj u miru, draga Tatjana," uz emotikon koji plače i crvenog srca.

Tatjana Ječmenica preminula je na mjestu događaja, dok je njezin suprug Darko zadobio po život opasne ozljede. Iako je iz smrskanog automobila izvučen pri svijesti, kasnije je stavljen u induciranu komu i njegovo stanje je kritično.

Dijelila klub s Monikom Seleš

Tatjana Ječmenica rođena je 4. srpnja 1978. u Novom Sadu, gradu koji je svijetu dao i Moniku Seleš, s kojom je dijelila isti teniski klub u djetinjstvu. Profesionalnu karijeru započela je kao veliki talent, a najbolji plasman ostvarila je 1996. godine, kada je bila 72. tenisačica svijeta u pojedinačnoj konkurenciji i 88. u parovima. Nastupila je na sva četiri Grand Slam turnira, a najveći uspjeh bili su joj drugi krugovi na US Openu 1995. i Roland Garrosu 1996. godine.

Nakon igračke karijere, posvetila se trenerskom poslu te je u dva navrata vodila srpsku Fed Cup reprezentaciju, od 2005. do 2007. te od 2014. pa sve do svoje smrti. Njezinu karijeru obilježila je i jedna ranija tragedija. Godine 1997. u prometnoj nesreći poginuo je i njezin dugogodišnji trener Dragan Ćirić Šeki, što ju je duboko pogodilo i natjeralo na višemjesečnu pauzu od tenisa. Iza sebe je ostavila supruga Darka i sina Aleksu.