Shrvani Đoković oprostio se od Pilića: Kad su nam svi okrenuli leđa, vi ste nam pružili ruku

Hrvatski i svjetski teniski velikan Nikola Pilić, izbornik hrvatske reprezentacije koja je 2005. u Bratislavi po prvi put osvojila Davis Cup, u utorak je preminuo u Rijeci u dobi od 86 godina.

Ovaj teniski velikan, osvajač Davis Cupa s tri različite reprezentacije, trenirao je legende poput Gorana Ivaniševića, Borisa Beckera, Michaela Sticha, a poseban odnos imao je s Novakom Đokovićem, jednim od najvećih u povijesti.

Nikola Pilic | Foto: Boris Scitar/PIXSELL/Danijel Galić, Šimun Bućan i Petra Perkov

Srpski tenisač došao je na njegovu akademiju u okolici Münchena kada mu je bilo tek 12 godina, proveo tri godine i prikupio neprocjenjivo znanje s kojim je pokorio teniski svijet. Đoković se na društvenim mrežama oprostio od svog teniskog oca, kako je često zvao Pilića.

Objavu prenosimo u cijelosti:

"Dragi Šjor Niko. Primio sam tužnu vijest danas dok sam bio na terenu, završavajući svoj trening. Osjećaj praznine i tuge me obuzeo. Nadam se da si osjetio koliko si mi značio u karijeri i životu. Tvoj utjecaj na moj razvoj kao čovjeka i tenisača ostaje neizbrisiv. Osjećam vječnu zahvalnost tebi i tvojoj divnoj ženi Miji što ste me prihvatili kao vlastitog sina kada sam imao 12 godina.

Moji roditelji i braća su te uvijek osjećali kao člana obitelji. Kada su nam gotovo svi okrenuli leđa i dok je naša zemlja bila razarana u bombardiranju, Mija i ti ste nam pružili ruku podrške i učinili sve što je bilo u vašoj moći da bi moja braća i ja mogli nastaviti živjeti svoj san i baviti se sportom koji volimo.

Hvala ti za sve trenutke koje sam danas iznova u mislima proživljavao i koji će ostati urezani u mom pamćenju dok sam živ. Pored tuge i pomiješanih emocija koje osjećam, tvoj lik i sjećanja na zajedničke trenutke unose mi radost i zahvalnost u srce.

Tvoja ostavština će dugo trajati i generacije će se s velikim divljenjem osvrtati na tvoj lik i djela. Sva tvoja postignuća kao igrač, trener i izbornik ispisana su zlatnim slovima u knjigama sportske povijesti Balkana i svjetskog tenisa. Za mene, ipak, ono najvažnije je da te s ponosom mogu zvati Šjor Niko, moj teniski Otac.

Počivaj u miru", napisao je Đoković