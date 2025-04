Šibenik je u milijunskom dugu! Račun mu je pod blokadom već tjednima, moguće su i sankcije

Gotovo četiri mjeseca igrači Šibenika bili su bez plaće. Prekipjelo im je uoči utakmice protiv Osijeka i bojkotirali su treninge, čelnici su im isplatili prvu plaću u 2025. godini pa obećali drugu, ali opet su izigrali njihovo povjerenje pa su igrači odbili putovati na utakmicu u Koprivnicu dok god im ne isplate i drugu plaću. Na kraju su se uspjeli izboriti za ono što im pripada, ali pitanje je do kada.

Pokretanje videa... 01:43 Rijeka - Šibenik 1-1 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Turbulentno je stanje u klubu sa Šubićevca posljednjih nekoliko mjeseci, čak su im zbog dugova isključivali struju i vodu. Nije tajna da su u financijskom kolapsu, a Željko Karajica je nakon svih problema odlučio prodati klub njemačkom poduzetniku Adamu Deliusu. Kada se preuzimanje uspješno izvrši, Nijemca čeka puno problema, a prioritet će biti saniranje dugova.

A kakvo je zaista stanje na papiru, konačno smo doznali nakon što je klub objavio financijsko izvješće za 2024. godinu koje mora biti javno u sklopu procesa licenciranja za sljedeću sezonu. Ukupan minus je 3,5 milijuna eura.

Šibenik i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Minus za prošlu godinu iznosi 850.000 eura, što je uvelike manja cifra od one iz 2023. godine kada su bili dužni 2,3 milijuna eura. No, ono što najviše zabrinjava sve u Šibeniku je podatak da im je račun blokiran od 31. ožujka 2025. godine i to na iznos od 774.000 eura.

Kako piše Šibenski.hr, veći dio duga odnosi se na bivše trenere Damira Čanadija i Marija Cvitanovića koji su bitku dobili na arbitraži pa im je klub dužan isplatiti novac. Odgodili su naplatu duga pa su Šibenčani mogli odigrati utakmice protiv Slaven Belupa i Dinama, a kako je naveo revizor u financijskom izvještaju, većinski vlasnik poduzima mjere za deblokadu računa, a nakon provođenja navedenih mjera, obveze bi se svele na razinu koja bi omogućila poslovanje pa bi klub dobio zeleno svjetlo za daljnje nastupe. Ako to pak ne uspiju napraviti, prijeti im oduzimanje bodova.

Šibenik i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Šibenik je u prošloj godini od nagrada od Uefe zaradio čak milijun eura, ali naravno, to se odnosi na Dinamov ulazak u Ligu prvaka zbog čega je svaki klub u HNL-u dobio navedeni iznos iz Fonda solidarnosti. Od prava na emitiranje sjelo je u blagajnu 482.000 eura, od sponzorstva i oglašavanja 268.000, a od ulaznica je klub zaradio tek 195.000 eura. Na plaće igrača potrošili su 1,2 milijuna eura, na stručni stožer 110.000, a svi ostali zaposlenici koštali su klub milijun eura.