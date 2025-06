Šibenik ne ide u stečaj, Karajica ostaje vlasnik: 'Dug? Ma ja na to nisam usredotočio pažnju'

Prije godinu dana vlasnik NK Šibenika Željko Karajica zadovoljno se fotografirao s gradonačelnikom Željkom Burićem i saborskim zastupnikom Hrvojem Zekanovićem. Predstavili su projekt novog stadiona na Šubićevcu, koji je bio "težak" čak 50 milijuna eura. Godinu dana kasnije, razočarenje je zamijenilo uzbuđenje na Šubićevcu.

Šibenik je imao, u najmanju ruku, turbulentnu sezonu, obilježenom dugovanjima zbog kojih je gubio i bodove u HNL-u. Ispao je iz elite, a HNS ga je kasnije "zakucao" ispadanjem u Treću NL Jug, odnosno u četvrti razred hrvatskog nogometa.

Šibenik: Predstavljanje mega projekta novog stadiona na Šubi?evcu | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Karajica i Burić sada su se opet sastali, ali je tema sastanka bila znatno drugačija. Sada se pričalo o tome kako će posrnuli šibenski klub nastaviti dalje, a Karajica se nakon sastanka nije obratio medijima. Međutim, to je učinio gradonačelnik Burić. Kako se čini, Karajica zasad ostaje vlasnik HNK Šibenika, koji neće ići u stečaj, a neće biti ni osnovan novi klub.

- Da, HNK Šibenik trenutačno ne ide u stečaj i nema potrebe za osnivanjem novog kluba. Ali, dok ne dobijemo sve pravne akte i dok sve ne bude crno na bijelo, mi nećemo obustaviti nikakav postupak - rekao je Burić pa se osvrnuo na sastanak s Karajicom.

- Ovo je bio samo jedan u nizu sastanaka nakon čina ispadanja iz prve lige. Nije tajna da smo održali sastanak i s Funcutima i sa svim relevantnim dionicima u upravljanju klubom. Jedan od zaključaka s tih sastanaka je bio sačuvati svijetlo ime i tradiciju HNK Šibenika. Druga varijanta je bila da se ne smije dopustiti da Šibenik bude i jednu sezonu bez nogometa. Paralelno s tim se krenulo sa stavom da se osniva nova udruga koja bi počela od najnižih razina. Na ovom sastanku vlasnik je jasno iskazao stav da će zadržati tradiciju HNK Šibenika - izjavio je šibenski gradonačelnik.

Šibenik: Konferencija za medije povodom ?etvrtog izdanja manifestacije No? tvr?ava | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Burić je istaknuo kako HNK Šibenik mora osigurati sve potrebne uvjete za normalne aktivnosti u nogometnoj školi, koja je bila bez vode, struje i svjetla reflektora.

Gradonačelnik Šibenika inzistira da grad zaslužuje ozbiljan nogometni klub s kvalitetnom infrastrukturom, a dodaje kako ne zna koliko iznose klupski dugovi.

Šibenik: Predstavljen novi investitor HNK Šibenik | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Ma, ne znam, ne mogu ja govoriti o njihovim dugovima, jer ja zaista nisam usredotočio pažnju na to. To je stvar privatnog vlasnika kao to je bila njegova stvar kad je kupovao većinski paket dionica HNK Šibenika od prethodnog vlasnika. Oni znaju što su uzeli, što su kupili. Naš zadatak je bio svim silama zadržati gotovo stoljetnu tradiciju kluba i po sadašnjim zaključcima to je neupitno. Drugo, Grad je vlasniku jasno dao do znanja da je nama stalo do tog kluba i da nam je stalo do infrastrukture i kvalitetnog rada omladinske škole - zaključio je Burić.