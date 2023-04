Šibenik protiv Dinama želi ponoviti uspjeh iz 2010. godine: Evo gdje gledati polufinale kupa

Šibenik i Dinamo od 17.30 na Šubićevcu igraju polufinalni susret Hrvatskog nogometnog kupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Ademijeva poruka na oproštaju

Dinamo je, unatoč nešto lošijoj formi, apsolutni favorit. Podsjetimo, 'modri' su u zadnjih pet susreta u prvenstvu na učinku od pobjede te po dva remija i poraza. Prema kladiteljskim kućama, koeficijent na pobjedu gostiju jest 1.35, dok je na 'narančaste' 6.50.

Kad se na Šubićevcu spomene kup, mnogima se odvrti film iz 2010. godine, kad je Šibenik jedini put bio u finalu spomenutog natjecanja. Tada je u dvije utakmice bolji od Šibenika bio Hajduk. Poklepovićevi 'bili' sa Subašićem, Strinićem, Skokom, Andrićem, Ibričićem,... bili su jači od Karačićevog Šibenika s Ademijem, Zecom, Bačelićem-Grgićem...

- Mi protiv Dinama stavljamo maksimalni ulog - idemo all in. Ipak smo samo dvije utakmice udaljeni od trofeja. To je san svih ljudi u klubu, mislim i u cijelom gradu. Pa, ne ulazi Šibenik baš svaki dan u finale, koliko znam, zadnji put je to bilo prije 13 godina. Dat ćemo sve u utakmici protiv Dinama - rekao je trener Šibenika Damir Čanadi u najavi susreta.

Prijenos utakmice bit će na MAXSportu 1. MAXSport programi dostupni su na MAXtv satelitu, te u ponudi Iskona i EvoTV-a.

Najčitaniji članci