Sigur je pokazao Gattusu ljutitu facu i da mu je stalo, a takvi su igrači treneru Hajduka najdraži

Niko Sigur zabio je sinoć pobjednički gol koji je pomogao Hajduku u zadržavanju statusa neporažene momčadi i vrha prvenstvene ljestvice. Dugo se Gattusova momčad mučila s nezgodnom Lokomotivom ui njenim visokim pritiskom, i kad se već činilo da neće uspjeti slomiti otpor žilave zagrebačke momčadi, ukazao se Kanađanin i riješio pitanje pobjednika. Odmah nakon postignutog gola okrenuo se Sigur prema tribinama, pokazao prstima prema sebi, potom na teren, i tako nekoliko puta, kao da je tom gestom želio kazati: "Mjesto mi je na terenu..."

- Proslavu gola nisam planirao, došlo mi je u tom trenutku... Kada postigneš pogodak prepun si adrenalina a sama poruka nije namijenjena nikome, samo sam želio pokazati koliko volim biti na terenu – kazao nam je Sigur nakon utakmice.

Na Sigurovu žalost njegove želje nisu od početka sezone u skladu s Gattusovim planovima, tako da je od početka prvenstva odigrao svega 177 minuta u sedam utakmica, ali je svejedno uspio zabiti dva gola. Mnogima je nejasno kako je uopće došlo do toga da jedan od najskupljih eksponata u Hajdukovoj svlačionici igra malo, ili uopće ne igra?

Sve je počelo na pripremama u Sloveniji, pred kraj kojih se Sigur ozlijedio i do oporavka propustio početak sezone. Dok se on vratio na teren i u formu Gattuso je već standardizirao momčad, a onda je Sigur promijenio nogometno državljanstvo i u dva navrata u zadnja dva mjeseca putovao na okupljanje reprezentacije Kanade. Interkontinentalni letovi i propušteni treninzi bili su mu dodatni problem, uoči gostovanja u Koprivnici Sigur je prijavio i ozljedu prepona...

- Sigur ne igra zbog toga što ga nema, ili je bio ozlijeđen ili je bio na okupljanju reprezentacije – u više je navrata govorio Gattuso, koji je nakon pobjede nad Lokomotivom otkrio kako je na temu Sigur imao razgovor i s novim sportskim direktorom Francois Vitalijem:

- Kada me sportski direktor pitao zašto Sigur ne igra, rekao sam da mu će igrati i da nam je on bitan. Sigur igra i beka, i u vezi, i krilo, čak i napadača, ali od četiri mjeseca koliko sam ja tu, on je dva mjeseca bio ozlijeđen ili na okupljanju reprezentacije. Sigur nam je jako bitan i mora ostati tu, ali moja tipologija nogometa je takva da ne postoje sigurna mjesta u momčadi. Uvijek će igrati onaj tko zaslužuje.

Sigur je u prvu momčad Hajduka ušao posve slučajno, nakon ozljeda nekoliko seniora i zauzetosti juniora u Ligi prvaka mladih, poslali su ga Ivanu Leki da mu popuni broj igrača na treningu. A kad je jednom dobio priliku Sigur je nije ispuštao. Iz tih vremena datira i Lekina izjava: "Sigur neće napraviti karijeru na desnom beku" jer ga je on preselio u vezni red... gdje je Kanađanin hrvatskih korijena postao standardan. Kako kod Leke, tako i kod Karoglana i Ivankovića, koji su ga koristili na obje pozicije.

Očito je da ga ni Gattuso ne vidi na desnom beku, jer su se u međuvremenu na toj poziciji mijenjali Moufi i dva lijeva beka Hrgović i Melnjak, a u konkurenciji Rakitića i Krovinovića Sigur će se teško nametnuti u veznom redu, tako da za sada konkurira za krilnu poziciju na desnom boku.

- Nakon ozljede često sam igrao na desnom krilu. Mislim da na toj poziciji mogu više pokazati neke svoje kvalitete kao što su brzina i dribling. Mogu igrati bilo gdje jer uživam biti na terenu. Najvažnije je da kao momčad idemo u dobrom smjeru i samo tako trebamo i nastaviti. Nadam se da možemo pobjeđivati uz malo manje stresa, a što se mene osobno tiče, nadam se da ću nastaviti dobivati minute i pomagati momčadi. Volim ove navijače i nastavit ću davati sve od sebe – kazao je Sigur, koji je nakon proslave gola otišao do klupe gdje mu je čestitao i Gattuso.

U ograničenoj minutaži koju je imao do sada Sigur je stigao zabiti Gorici i Lokomotivi te pokazati Gattusu da mu je stalo. A ako netko to cijeni, onda je to trener Hajduka koji je u više navrata kazao kako želi vidjeti ljutite face kod igrača koji trenutno nisu u prvom planu. Sigur je definitivno taj, ali i jedan od onih na koje navijači prvo pomisle kad se traže unutarnje rezerve ove momčadi, koje mogu pomoći Hajduku u zadržavanju trenutnog statusa neporažene te još važnije, vodeće momčadi na prvenstvenoj ljestvici.