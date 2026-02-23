VIDEO: PLJUVANJE ILI NE?
Sigur tvrdi da je nepravedno isključen. Pogledajte snimku
VIDEO Hajdukovac Niko Sigur dobio je izravan crveni karton nakon koškanja sa Stjepanom Radeljićem poslije gola Marka Livaje za pobjedu nad Rijekom. Četvrti sudac objasnio je treneru Hajduka da je to bilo zbog pljuvanja. Sigur pak tvrdi da je nepravedno isključen i da je sudac to krivo protumačio. Pogledajte snimku i sami prosudite
