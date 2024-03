Sigurdsson: Bio sam nervozan i ja, dvije stvari moramo bolje. Martinović: Imao sam motiva...

Hrvatska muška rukometna reprezentacija napravila je veliki korak ka plasmanu na Olimpijske igre svladavši u susretu 1. kola kvalifikacijskog turnira u Hannoveru Austriju sa 35-29 (16-16). Čekala se ova utakmica s velikim iščekivanjem jer je na klupi debitirao prvi stranac u povijest hrvatske rukometne reprezentacije. I bome će pamititi ovu utakmicu.

- Sretan sam zbog pobjede. Čekao sam ovu utakmicu nekoliko tjedana. Bilo je dobro i napokon je prošlo. Bili smo nervozni u početku, igrači su bili nervozni, ja sam bio nervozan. Imali smo kratke pripreme. Kada smo pronašli ritam izgledali smo puno bolje. Od golmana do igrača svi su igrali jako dobro - rekao je Dagur Sigurdsson nakon utakmice, pa se osvrnuo na igru Austrije:

- Igrali su sedam na šest, Bilyk je bio nezaustavljiv prvo poluvrijeme, također Božović, bilo ih je teško zaustaviti, ali sam zadovoljan što smo pronašli ritam, u obrani i napadu, golmani su bili dobri također, dakle, odlična momčadska pobjeda.

Nakon utakmice istaknuo je ono što ga je zadovoljilo, ali i na čemu još moramo poraditi.

- Protok lopte mora biti dobar i moramo brže trčati u tranziciju. Ali opet ponavljam, bitno je da smo pobijedili. Pobjeda sa šest golova razlike je veliki uspjeh. Imamo jedan dan odmora i moramo dobro analizirati našu igru i igru Njemačke da vidimo što možemo igrati bolje. Moramo odraditi i trening, vidjeti kakvi smo sa zdravljem i idemo dalje - završio je Islanđanin.

Veseli što se na teren vratio i Ivan Martinović. Prvu utakmicu nakon ozljede odigrao je prije tek tjedan dana, vratio se u reprezentaciju i odmah oduševio:

- Bili smo jako nervozni na početku utakmice. Bio je neki grč, ali znali smo da se možemo vratiti. Izbornik je rekao da se možemo vratiti i onda smo krenuli igrati. Od 15. minute bili smo agresivni. Golmani su nam olakšali posao i na kraju smo zasluženo pobijedili. Trudio sam se da se što prije vratim. Motiv je bio vratiti se protiv koga je bila ozljeda i drago mi je da sam pomogao ekipi. Nismo još ništa napravili - rekao je Martinović nakon utakmice.

Ponovno je sjajan bio i Matej Mandić.

- Otvorili smo loše utakmicu. Bila je nervoza, došao je novi trener i nismo znali kako će izgledati sve skupa. Kada je bilo najvažnije svi smo skakali na glavu i bacali se glavu. Znali smo da je svaka lopta važna i da nas je to koštalo prošli put. Tek jedna utakmica je gotova. Imamo pred sobom dva teška protivnika i vidjet ćemo što će bit dalje. Držali smo se plana, izbornik je vjerovao u to i zato je na kraju takav rezultat.

- Ušli smo nervozno u utakmicu, ali to je i normalno. Izbornik nam je govorio da moramo igrati napad po napad, znali smo da će biti bolje ako popravimo tehničke pogreške. To smo i napravili, u drugom poluvremenu je Kuzmanović obranio par lopti. Sigurdsson je jako smiren lik, na poluvremenu nam je rekao samo da se opustimo i da lopta ide malo brže. I kapetan Duvnjak je s par riječi podigao ekipu kako samo on to zna i u drugom poluvremenu smo izašli kao druga ekipa. Ipak, daleko je još Pariz, imamo još dvije utakmice za odigrati. Sljedeća je utakmica protiv Nijemaca, znamo da igramo na njihovom terenu, ali zašto ih ne bismo pobijedili kao i nedavno u Kölnu i tako pokazali da ono nije bila slučajnost - dodao je nakon utakmice Mario Šoštarić.